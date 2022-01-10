"Мы обязаны перевернуть эту страницу". Ребров объяснил первое поражение в ОАЭ
Он отметил, что его команда не сыграла на должном уровне
Фото: alainclub.ae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал первое поражение в сезоне.
"Команда не проявила себя на должном уровне, особенно в первые двадцать минут матча. Мы пропустили два гола подряд. Мы плохо играли, стремились вернуться в игру, но не смогли, потому что "Аль-Шарджа" играла лучше. Мы закончили первый круг, нам нужно работать над тем, чтобы хорошо подготовиться ко второму кругу.
Замена Юргенниса? Я думаю, что он был хорош в атаке, но я искал баланс и думал, что свежий игрок усилит нападение. Замены – это решение тренера, нужное для создания баланса в командной системе.
Я хотел бы поблагодарить болельщиков клуба "Аль-Айна", которые показали важность матча. Уверяем их, что прекрасно понимаем, что от нас требуется, чтобы вернуть их признательность. В настоящее время мы обязаны перевернуть страницу этого матча и работать над ошибками. Сейчас все наше внимание сосредоточено на нашем следующем матче в Кубке Президента", – сказал Ребров.
Популярное сейчас
- Прямо с центрального круга: гениальный гол Анхеля Корреа Вильярреалу
- Так Моуринью топ или нет? Рома - Ювентус 3:4. Обзор матча, видео голов
- Официально: Матч Эвертон – Лестер перенесен
- Кубок Англии. Халл Сити - Эвертон 2:3. Ириски в четвертом раунде, Миколенко пока неубедительный
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО