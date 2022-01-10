  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока 2021 года
В тренде

Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока 2021 года

Наши за границей
(1 голосов)

Отдали предпочтение молодому игроку

Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока 2021 года

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вратарь Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком "Ворсклы" по итогам 2021-го года, сообщает пресс-служба полтавчан.

"Мне очень приятно, что я удостоился такой чести в голосовании среди фанатов. Признание лучшим в команде, которая тебя воспитывала с детства, дала билет в большой футбол – неописуемая радость. Но в любом успехе только определенный процент моих заслуг.

Следует поблагодарить всех, кто инвестировал в мои достижения – от высшего руководства клуба до персонала.

"Ворскла" – команда, имеющая душу и незаурядный характер. Во второй части сезона мы обязательно покажем, что наши претензии на высокие места в турнирной таблице – небезосновательны", – сказал Ризнык.

В нынешнем сезоне УПЛ 22-летний голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 7 раз отстоял на ноль.

Читайте такжеОпределился один из спарринг-партнеров Ворсклы на сборах

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...