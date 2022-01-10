Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока 2021 года
Отдали предпочтение молодому игроку
Фото - Олександр Приходько
Вратарь Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком "Ворсклы" по итогам 2021-го года, сообщает пресс-служба полтавчан.
"Мне очень приятно, что я удостоился такой чести в голосовании среди фанатов. Признание лучшим в команде, которая тебя воспитывала с детства, дала билет в большой футбол – неописуемая радость. Но в любом успехе только определенный процент моих заслуг.
Следует поблагодарить всех, кто инвестировал в мои достижения – от высшего руководства клуба до персонала.
"Ворскла" – команда, имеющая душу и незаурядный характер. Во второй части сезона мы обязательно покажем, что наши претензии на высокие места в турнирной таблице – небезосновательны", – сказал Ризнык.
В нынешнем сезоне УПЛ 22-летний голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 7 раз отстоял на ноль.
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