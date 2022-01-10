Миколенко отреагировал на свой дебют за Эвертон в матче Кубка Англии

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поблагодарил главного тренера одноклубникам и болельщикам после дебюта в составе "Эвертона" в поединке с "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии.

"Мои первые 120 минут в футболке "Эвертона". Спасибо тренеру и партнерам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков", – написал Миколенко в своем Instagram.

Напомним, 22-летний украинец получил наивысшую оценку в составе "ирисов" по версии SofaScore.