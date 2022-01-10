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Миколенко отреагировал на свой дебют за Эвертон в матче Кубка Англии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец стартовал в Англии с победы

Миколенко отреагировал на свой дебют за Эвертон в матче Кубка Англии

Фото: facebook.com/Everton

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поблагодарил главного тренера одноклубникам и болельщикам после дебюта в составе "Эвертона" в поединке с "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии.

"Мои первые 120 минут в футболке "Эвертона". Спасибо тренеру и партнерам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков", – написал Миколенко в своем Instagram.

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Напомним, 22-летний украинец получил наивысшую оценку в составе "ирисов" по версии SofaScore.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Халл Сити Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 11:02
хороший парень не лентяй будет стараться -у него всё впереди
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