Миколенко отреагировал на свой дебют за Эвертон в матче Кубка Англии
Украинец стартовал в Англии с победы
Фото: facebook.com/Everton
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поблагодарил главного тренера одноклубникам и болельщикам после дебюта в составе "Эвертона" в поединке с "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии.
"Мои первые 120 минут в футболке "Эвертона". Спасибо тренеру и партнерам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков", – написал Миколенко в своем Instagram.
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Напомним, 22-летний украинец получил наивысшую оценку в составе "ирисов" по версии SofaScore.
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Источник:Instagram
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 11:02
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