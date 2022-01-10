Герой футбольного дня. Руслан Малиновский

Его имя становится уже привычным для рубрики и историй, которые ставят в пример другим украинским футболистам. Это словно банальность, которая является врагом всего творческого и нестандартного. Но ведь это "банальность", которую Руслан Малиновский заслужил своим трудом, успехом, старательностью. Он забивает, ассистирует и вообще выступает на топ-уровне в Серии А. Лучше так, чем когда твое имя фигурирует в новостях об увольнении (привет персональным болельщикам Андрея Николаевича) или, упаси Боже, в подборках фейко-ньюз, как у одного из динамовских "талантов".

Малиновский уже вышел на тот уровень, когда не будет преувеличением думать о статусе одного из лучших украинцев в истории "наших за границей". Бесспорно, он не выигрывал и не выиграет "Золотой мяч", но эта награда и не может быть объективным мерилом в эпоху живых легенд из Аргентины и Португалии. Он рутину превращает в праздник. А это даже труднее, чем хорошее выступление в поединках с топ-статусом.

Ну, кто ожидал от матча "Удинезе" – "Аталанта" такой феерии (2:6)? Да даже после игры статистика свидетельствует о том, что команды выдали больше, чем могли. Восемь голов при суммарных 3,76 xG. Шесть мячей "Аталанты", едва преодолевшей отметку в тысячу ТТД за игру (1009). Одиннадцать ударов в створ на двух, из которых восемь были результативны. И по 70+ потерь мяча у каждой из команд. Это было какое-то футбольное безумие, завернутое в обертку шоу.

Малиновский стал одним из четырех игроков матча, кто получил оценку более трехсот баллов от InStat. Потерь мяча, правда, допустил многовато (13, худший показатель в команде), но был лучшим по единоборствам (24, 42 процента выигранных), по обводкам (8), по отборам (6), третьим лучшим в команде по подборам мяча (7). У него с Мюриелем больше всего ключевых передач в матче (по три) и больше всего единоборств в процессе наступления своей команды (17). В общем, все, что можно назвать глубиной игры. А на вершине – результативный пас и результативный удар.

Руслан Малиновский был признан лучшим игроком "Аталанты" в декабре 2021-го года, но лучшим по наполнению и интенсивности от вчерашнего был только один поединок прошлого месяца – против "Наполи". Даже если январь впоследствии будет неудачным, вчерашняя (09.01.2022) игра поддержит реноме украинца.

Приятно за таким наблюдать.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine