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Gazzetta dello sport: Шевченко остается у руля Дженоа до матча с Миланом

Наши за границей
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(2 голосов)

Еще один шанс для Андрея Николаевича

Gazzetta dello sport: Шевченко остается у руля Дженоа до матча с Миланом

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Авторитетная итальянская Gazzetta dello sport выдала информацию о перспективах Андрея Шевченко у руля "Дженоа".

Ранее сообщалось, что сегодня руководство клуба должно принять решение по тренеру, под руководством которого команда пока что не дает результатов.

Источник утверждает, что клуб длительное время обсуждал смену тренера, но все-таки решил пока что оставить Андрея Николаевича на своем посту.

Как минимум до матча Кубка Италии против "Милана", который состоится 13 января.

Тем не менее, "грифоны" держат в уме другие варианты, в том числе Давиде Баллардини, которого как раз заменил Шевченко.

Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.

При этом, некоторое время Шевченко отсутствовал на тренерском мостике из-за положительного теста на коронавирус.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
Gazzetta dello sport

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Комментарии (31)
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krakow (Херсон)
10.01.2022 в 21:35
Все виноваты перед ним. Бывшие игроки,тренеры,мы здесь.Уверяли,что у него получится.Сам суркис сказал - он станет выдающимся тренером.Он нам поверил,а мы его обманули.Прости,Андрей Николаевич...Стыдно...
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0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.01.2022 в 21:27
А что даст «кубковая» игра темболее с Миланом? Естественно тут Дженоа ловить нечего, И вообще когда его брали, неужели они верили что с такими футболистами они останутся в серии А? Думаю Андрей Николаевич сразу их должен был предупредить, мол готовьтесь к вылету, если команда останется, то это скорее шикарный бонус чем Что-то само собой разумеющееся, но нужно быть реалистами - шансов минимум и президент клуба сам говорил что предполагал такую ситуацию, зачем тогда контракт до 24 года если предполагал?
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0
0
Footballers (Умань)
10.01.2022 в 21:14
Та там ніхто не допоможе.Ми не знаєм,що вони наобіцяли Шевченку по трансферах,а їх нема
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+2
0
krakow (Херсон)
10.01.2022 в 21:10
"Барселона" тогда была свободна,а он выбрал "Дженоа". Непонятное решение метра...
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+1
0
avatar
c99baf (Харьков)
10.01.2022 в 21:22
З/п не устроила...
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
10.01.2022 в 21:27
Побоявся бренду: Барса...
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.01.2022 в 21:02
Торба Мілану..
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+4
0
Broterhood
10.01.2022 в 21:00
Та даже если взять игроков, тот же Пёнтек выбрал отнюдь не Дженоа которое дало ему дорогу в большой футбол, а Фиорентину которая намного перспективнее и надёжнее. Зачем это Шеве понадобилось...вопрос риторический.
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+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
10.01.2022 в 20:53
Изначально это была авантюра, там игроки уровня серии Б, Шева может себе испортить всю карьеру.
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+4
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
10.01.2022 в 21:08
Уже испортил, Милан врятле пройдут...
Ответить
+3
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
10.01.2022 в 20:51
Прихід в розвалену Дженоа, без гарантій від власників клубу хоча б на один сезон, був великою дурницею. Репутаційні втрати, в разі звільнення зараз, будуть колосальні і непоправні. Дуже сумніваюсь щодо можливості продовжити тренерську кар'єру в збірній Польщі. Залишається або Динамо після Луческу, або якісь третьорозрядні ліги.
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+4
0
Governor-General (Odessa)
10.01.2022 в 20:59
После Луческу в Динамо - это мечта! Повтрить подвиг Беляша было бы неплохо.
Ответить
0
-2
Governor-General (Odessa)
10.01.2022 в 21:01
Ну а репутация, да - подмочена окончательно!
+2
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
10.01.2022 в 21:14
Тільки от у Містера контракт до літа 2023. І навіть у випадку програшу в ЧУ цього літа його ніхто не вижене...
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
10.01.2022 в 20:36
...зато "милан" увидит воочию... Очень жаль, что он выбрал такой путь, риски в конце концов как взрослый человек, знающий футбол и его перспективу. Удивительно, он ведь все таки СБУ возглавлял и должен "просчитать" эту команду, потерю имиджа в конце концов. Очень жаль.... Довольно неожиданно даже...
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 20:33
с Миланом игра на кубок --они могут сыграть в ничью ради Шевы --но всё равно Дженоа вылетает -1игру они проиграли Милану
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+1
-1
khatskevich_bog (Киев)
10.01.2022 в 20:12
Пускай себя дозаявит на сезон и решает вопросы
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+6
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
10.01.2022 в 20:44
Это был бы хит и лучшая реклама клубу и себе
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.01.2022 в 19:59
Нужно дать отработать свое и в серии Б
Ответить
+3
0
schabay (Краснодон)
10.01.2022 в 20:09
С серии Б надо было и стартовать...
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
10.01.2022 в 19:58
Вот это вляпался Андрюха, по самое. Тонет эта Дженоа, пусть себе тонет. Но, Андрюхе захотелось стать спасителем Титаника. Тогда только на дно.
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+4
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
10.01.2022 в 19:51
Да-аааа как-то грустно получается, выиграть у нынешнего Милана...... сдавать игру не будут точно, грустно.....
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+1
-1
Lil Jon (Полтава)
10.01.2022 в 19:50
Який у цьому сенс?
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.01.2022 в 19:44
С Миланом прославился, с Миланом и опозорится.
Ответить
+4
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.01.2022 в 19:38
Якщо все це правда, то вони там точно якісь притрушені. Що дасть цей матч у кубку? Кубок зараз це найголовніше для Дженоа?? Як вони будуть оцінювати Шеву по результатах цього матчу, якщо його там не буде через коронавірус? Яку трансферну кампанію вони провели, щоб вимагати зараз результати? І якщо вони "тримають в голові" Баллардіні, то нахєр його було знімати? Шева, якщо ти не розгледів цих прибацаних авантюристів, то ти мабуть сам недалекий.
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+9
-1
Artemanat (Кривой Рог)
10.01.2022 в 19:30
Срут у Милана и поедет в США к Бекхэму
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.01.2022 в 19:40
Нужен он Бекхэму как собаке пятая нога. У него команда-пробитое дно и ещё тренера такого только не хватает.)
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+1
-3
Камонплей
10.01.2022 в 20:00
а що не так з його командою? Далеко не останнє місце, 2 з половиною перемоги до плейофф в дебютному сезоні.
0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.01.2022 в 19:27
Дно сраное - нашли блт крайнего ... но он тоже - идиот, нашел где стартонуть ...
Ответить
+9
-1
sasha_lv (Львів)
10.01.2022 в 19:19
Аха,зараз вони Мілан дрюкнуть,заради Шеви
Ответить
+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
10.01.2022 в 19:47
Навіть якщо станеться така фантастика особливо це ні на що не вплине.
Ответить
+7
-1


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