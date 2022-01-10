Gazzetta dello sport: Шевченко остается у руля Дженоа до матча с Миланом

Авторитетная итальянская Gazzetta dello sport выдала информацию о перспективах Андрея Шевченко у руля " Дженоа ".

Ранее сообщалось, что сегодня руководство клуба должно принять решение по тренеру , под руководством которого команда пока что не дает результатов.

Источник утверждает, что клуб длительное время обсуждал смену тренера, но все-таки решил пока что оставить Андрея Николаевича на своем посту.

Как минимум до матча Кубка Италии против "Милана", который состоится 13 января.

Тем не менее, "грифоны" держат в уме другие варианты, в том числе Давиде Баллардини, которого как раз заменил Шевченко.

Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.

При этом, некоторое время Шевченко отсутствовал на тренерском мостике из-за положительного теста на коронавирус.