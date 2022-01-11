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Сабо - о Миколенко: Проблема в том, что в Эвертоне очень часто меняют тренера

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Один тренер купил, но если он уйдет, то будет очень тяжело

Сабо - о Миколенко: Проблема в том, что в Эвертоне очень часто меняют тренера

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо высказался о переходе защитника киевлян Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

"Сразу после своего появления Миколенко заявил о себе и сказал, что хочет играть в основном составе. Этот парень, действительно, вырос на глазах. Он физически сильный, у него хорошая левая нога, он не боится идти в отбор. Я пожелаю ему, чтобы он вырос, играл, попадал в основной состав.

Единственная проблема для меня в том, что в "Эвертоне" очень часто меняют тренера. Один тренер его купил, но если он уйдет, то будет очень тяжело. Но думаю, что Миколенко не сдастся и будет играть", — сказал Сабо.

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Напомним, что Миколенко уже успел дебютировать за новый клуб в победном матче 1/32 Кубка Англии против "Халл Сити" (3:2).

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В статье: Йожеф Сабо Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ТК Футбол

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