Сабо - о Миколенко: Проблема в том, что в Эвертоне очень часто меняют тренера

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо высказался о переходе защитника киевлян Виталия Миколенко в английский " Эвертон ".

"Сразу после своего появления Миколенко заявил о себе и сказал, что хочет играть в основном составе. Этот парень, действительно, вырос на глазах. Он физически сильный, у него хорошая левая нога, он не боится идти в отбор. Я пожелаю ему, чтобы он вырос, играл, попадал в основной состав.

Единственная проблема для меня в том, что в "Эвертоне" очень часто меняют тренера. Один тренер его купил, но если он уйдет, то будет очень тяжело. Но думаю, что Миколенко не сдастся и будет играть", — сказал Сабо.