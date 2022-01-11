Малиновский оценил шансы Дженоа Шевченко остаться в Серии А
Хавбек "Аталанты" поддержал украинского специалиста
Фото: facebook.com/atalantabc
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский высказал свое мнение об игре "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко.
"Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.
Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.
"Салернитана" выиграла у "Вероны". За выживание борются команды очень высокого уровня. "Дженоа" нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – сказал Малиновский в эфире программы "Футбол NEWS".
Напомним, ранее сообщалось, что "Дженоа" длительное время обсуждал смену тренера, но все-таки решил пока что оставить Андрея Николаевича на своем посту. Как минимум до матча Кубка Италии против "Милана", который состоится 13 января.
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