Малиновский оценил шансы Дженоа Шевченко остаться в Серии А

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский высказал свое мнение об игре "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко.

"Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.

Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.

"Салернитана" выиграла у "Вероны". За выживание борются команды очень высокого уровня. "Дженоа" нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – сказал Малиновский в эфире программы "Футбол NEWS".