Четыре кандидата. Дженоа определился с тренерами, которые могут заменить Шевченко

Андрей Шевченко остается в шаге от увольнения с поста главного тренера " Дженоа ".

Недавно сообщалось, что у Андрея Николаевича остается шанс в кубковом матче с "Миланом" (13 января), однако в случае негативного результата украинский коуч может быть отправлен в отставку.

Ну а руководство клуба уже работает над поиском возможной замены украинскому специалисту.

Как сообщает Calciomercato, сейчас рассматриваются четыре кандидата - два предыдущих тренера "Дженоа", Давиде Баллардини и Роландо Маран. Задачу их приглашения упрощает тот факт, что они остаются на контракте у "Дженоа".

Также в спсике – немец Бруно Лаббадия и венгр Пал Дардаи. Предыдущим местом работы обеих специалистов была берлинская "Герта".

Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.