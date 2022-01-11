Яремчук вернулся в общую группу Бенфики после перенесенного ковида
Украинец быстро восстановился
SL Benfica
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук восстановился после перенесенного коронаувируса и уже вернулся в общую группу команды.
Сегодня Роман провел тренировку наряду со всеми.
Напомним, что положительный тест украинец сдал 4 января.
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Также отметим, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.
В текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
????Training session at Benfica Campus!#EPluribusUnum pic.twitter.com/WlS0tQBZT4— SL Benfica (@slbenfica_en) January 11, 2022
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
11.01.2022 в 19:50
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