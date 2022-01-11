Яремчук вернулся в общую группу Бенфики после перенесенного ковида

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук восстановился после перенесенного коронаувируса и уже вернулся в общую группу команды.

Сегодня Роман провел тренировку наряду со всеми.

Напомним, что положительный тест украинец сдал 4 января.

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Также отметим, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.

В текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.