  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук вернулся в общую группу Бенфики после перенесенного ковида
В тренде

Яремчук вернулся в общую группу Бенфики после перенесенного ковида

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец быстро восстановился

Яремчук вернулся в общую группу Бенфики после перенесенного ковида

SL Benfica

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук восстановился после перенесенного коронаувируса и уже вернулся в общую группу команды.

Сегодня Роман провел тренировку наряду со всеми.

Напомним, что положительный тест украинец сдал 4 января.

Читайте такжеЯремчук сдал положительный тест на ковид

Также отметим, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.

В текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
11.01.2022 в 19:50
Ну всё, теперь держитесь: бревно вышло в мир)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...