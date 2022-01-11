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Шахтер интересуется "новым Марсело" из Фламенго

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Шахтер интересуется "новым Марсело" из Фламенго

imago images

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Донецкий "Шахтер" интересуется 20-летним левым фулбеком "Фламенго" Рамона Рамоса.

Как сообщает AS, перспективным парнем, которого на родине уже окрестили новым Марсело, интересуются целый ряд европейских клубов.

Кроме "горняков" парня держат в поле зрения испанские "Гранада", "Эспаньол" и "Реал Сосьедад", португальская "Бенфика", швейцарский "Базель", а также французский "Монако".

Контракт Рамона с "Фламенго" рассчитан до конца 2024 года, однако он уже сейчас не проти попробовать свои силы в Европе.

Также отмечается, что стартовая цена для переговоров с "Фламенго" по Рамону составляет 6 миллионов евро.

В минувшем чемпионате Бразилии футболист провел 16 поединков за "Фламенго".

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В статье: Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Рамон Рамос
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
11.01.2022 в 22:00
Мабуть незабаром в УПЛ ліміт на легіонерів відмінять, що кротівня так обананюється А що гравців для збірної України не готують, то ніхто і не пікне навіть...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 21:38
Вот это селекция, почти все клубы умеющие воспитывать молодёжь!
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