Шахтер интересуется "новым Марсело" из Фламенго
Горняки подыскивают замену Исмаили?
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Донецкий "
Как сообщает AS, перспективным парнем, которого на родине уже окрестили новым Марсело, интересуются целый ряд европейских клубов.
Кроме "горняков" парня держат в поле зрения испанские "Гранада", "Эспаньол" и "Реал Сосьедад", португальская "Бенфика", швейцарский "Базель", а также французский "Монако".
Контракт Рамона с "Фламенго" рассчитан до конца 2024 года, однако он уже сейчас не проти попробовать свои силы в Европе.
Также отмечается, что стартовая цена для переговоров с "Фламенго" по Рамону составляет 6 миллионов евро.
В минувшем чемпионате Бразилии футболист провел 16 поединков за "Фламенго".
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