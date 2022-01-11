Шахтер интересуется "новым Марсело" из Фламенго

Донецкий " Шахтер " интересуется 20-летним левым фулбеком "Фламенго" Рамона Рамоса.

Как сообщает AS, перспективным парнем, которого на родине уже окрестили новым Марсело, интересуются целый ряд европейских клубов.

Кроме "горняков" парня держат в поле зрения испанские "Гранада", "Эспаньол" и "Реал Сосьедад", португальская "Бенфика", швейцарский "Базель", а также французский "Монако".

Контракт Рамона с "Фламенго" рассчитан до конца 2024 года, однако он уже сейчас не проти попробовать свои силы в Европе.

Также отмечается, что стартовая цена для переговоров с "Фламенго" по Рамону составляет 6 миллионов евро.

В минувшем чемпионате Бразилии футболист провел 16 поединков за "Фламенго".