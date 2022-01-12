Петрусенко: Первый опыт в качестве легионера - большой шаг в моей карьере
Хавбек Миная перешел в венгерский Гонвед
honvedfc.hu
Украинский опорный полузащитник Александр Петрусенко прокомментировал
"Хочу поблагодарить клуб за доверие, я благодарен за предоставленную возможность. Моя цель — доказать, что "Гонвед" выбрал меня не случайно.
Это мой первый опыт в качестве легионера, это большой шаг в моей карьере. Я с нетерпением жду встречи со своими сверстниками, главным тренером. Намерен показать, на что я способен. на тренировках и в матчах", - сказал Петрусенко.
Напомним, что контракт с 23-летним игроком подписан на 1,5 года с возможностью продления.
Также отметим, что на данный момент "Гонвед" идет на 8-м месте в чемпионате Венгрии.
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