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Петрусенко: Первый опыт в качестве легионера - большой шаг в моей карьере

Наши за границей
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Хавбек Миная перешел в венгерский Гонвед

Петрусенко: Первый опыт в качестве легионера - большой шаг в моей карьере

honvedfc.hu

Новина українською

Украинский опорный полузащитник Александр Петрусенко прокомментировал свой переход из "Миная" в венгерский "Гонвед".

"Хочу поблагодарить клуб за доверие, я благодарен за предоставленную возможность. Моя цель — доказать, что "Гонвед" выбрал меня не случайно.

Это мой первый опыт в качестве легионера, это большой шаг в моей карьере. Я с нетерпением жду встречи со своими сверстниками, главным тренером. Намерен показать, на что я способен. на тренировках и в матчах", - сказал Петрусенко.

Напомним, что контракт с 23-летним игроком подписан на 1,5 года с возможностью продления.

Также отметим, что на данный момент "Гонвед" идет на 8-м месте в чемпионате Венгрии.

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В статье: Гонвед (Будапешт) ФК Минай Александр Петрусенко
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Источник:
Гонвед

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