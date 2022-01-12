Петрусенко: Первый опыт в качестве легионера - большой шаг в моей карьере

Украинский опорный полузащитник Александр Петрусенко прокомментировал свой переход из "Миная" в венгерский "Гонвед" .

"Хочу поблагодарить клуб за доверие, я благодарен за предоставленную возможность. Моя цель — доказать, что "Гонвед" выбрал меня не случайно.

Это мой первый опыт в качестве легионера, это большой шаг в моей карьере. Я с нетерпением жду встречи со своими сверстниками, главным тренером. Намерен показать, на что я способен. на тренировках и в матчах", - сказал Петрусенко.