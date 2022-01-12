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Уже традиция. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Норвичем

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей снова на лавке

Уже традиция. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Норвичем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках перенесенного матча 18-го тура АПЛ "Вест Хэм" примет "Норвич".

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко – украинец начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за "молотобойцев" в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Последний раз украинец выходил в старте на матч АПЛ еще в середине прошлого сезона.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
12.01.2022 в 22:06
Пусть еще хоть лет пять там сидит, главное чтобы к матчам сборной здоровым подходил
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Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2022 в 21:57
Он сам этого хочет наверное,сидит же молча
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2022 в 21:39
И смысл об этом каждый раз писать?????
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Будєм разбіратся (Київ)
12.01.2022 в 21:23
Напевно Ярмола міг за свою кар’єру реалізуватись краще якби пішов в Європу в більш ранньому віці . Але і без того одиницям українців вдавалось пограти в топ-чемпіонатах.
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