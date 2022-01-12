Уже традиция. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Норвичем
Андрей снова на лавке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках перенесенного матча 18-го тура АПЛ "
Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко – украинец начнет матч на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 21:45.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за "молотобойцев" в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Последний раз украинец выходил в старте на матч АПЛ еще в середине прошлого сезона.
Cress starts tonight ????— West Ham United (@WestHam) January 12, 2022
Here's how we line up...#WHUNOR | @betway pic.twitter.com/JQFu1UlkKq
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