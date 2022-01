Уже традиция. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Норвичем

Сегодня в рамках перенесенного матча 18-го тура АПЛ " Вест Хэм " примет "Норвич".

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко – украинец начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за "молотобойцев" в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Последний раз украинец выходил в старте на матч АПЛ еще в середине прошлого сезона.

Cress starts tonight ????



Here's how we line up...#WHUNOR | @betway pic.twitter.com/JQFu1UlkKq