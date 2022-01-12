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TMW: Шевченко и Дженоа ведут переговоры о расторжении контракта

Наши за границей
(1 голосов)

Коучу может не хватить и победы над Миланом

TMW: Шевченко и Дженоа ведут переговоры о расторжении контракта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский специалист Андрей Шевченко остается в шаге от увольнения с поста главного тренера "Дженоа".

Украинского тренера может даже не спасти победа в Кубке Италии над "Миланом" 13 февраля.

Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб и тренер уже начали переговоры по досрочному расторжению контракта.

В случае досрочного завершения сотрудничества клуб будет вынужден заплатить тренерскому штабу неустойку в размере 20 млн евро.

Также отмечается, что га утро 13 января запланирована встреча представителей генуэзского клуба с агентами тренера Руди Гарсии. 57-летний французский специалист является приоритетным вариантом "Дженоа". Он с мая 2021-го находится без клуба, когда покинул "Лион". В Италии тренер ранее работал с "Ромой".

Еще один кандидат на пост тренера "Дженоа" – Бруно Лаббадиа. Он без работы с января 2021-го, когда ушел из "Герты".

Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (14)
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Динамо-машина (Киев)
13.01.2022 в 00:11
Шевына репутация пошатнулась во второй раз. Первый раз было, когда с ватной пи*дой королевской в политику полез...
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0
0
фрілансер (Львів)
12.01.2022 в 23:28
Шева! відсуджуй 20млн.,купи собі якийсь клуб в Україні й виводь його в ЛЧ
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
12.01.2022 в 23:35
Геніально! В Інгулець можна вкластися, Поворознюк же мріяв побачити Реал в Петрово.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
12.01.2022 в 23:25
А чого відразу розривати? Писали ж, що двоє попередніх тренерів досі на контракті, хоч і не працюють. А Шеві так не можна? Тому що не місцевий, остарбайтер? Що за дискримінація? "Владимир Николаевич, это оголтелый расизм"(С). х/ф "Кин-дза-дза"
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.01.2022 в 23:25
Мозгов ему не хватает понять, что тренерская работа не для него.
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+2
0
Zonder (Днепр)
12.01.2022 в 23:17
Развели, как котят (с)
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.01.2022 в 23:17
Якщо правда звільнять, то я подивлюся як всякі Гарсії і Лоббадії зможуть оживити той труп італійський...
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+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
12.01.2022 в 23:14
Андрій Миколайович - видатний стратег і тактик! Він прийшов в Дженоа, підписав контракт з неустойкою 20 млн євро і вміло довів власників клубу до відчаю за якихось 10 матчів! Браво!
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+6
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.01.2022 в 23:11
Бабло хорошее заработал за два месяца, но репутация на дне...
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+3
0
Fontango (Kharkov)
13.01.2022 в 00:04
И в европейских топ чемпионатах, работы ему уже долго не видать!!!
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2022 в 23:11
Испортить так репутацию,это надо уметь!!!
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+1
0
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Виталий1981 (Україна)
12.01.2022 в 23:13
Б**до. За 20 лямов отступных (за пару месяцев) гори она та карьера.. Нам бы такую работу...
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+3
0
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alex.belogubko (одесса)
12.01.2022 в 23:15
Дзерби убил ШД --опозорился ну и сидит а Шева не тренер а физрук как и Ротань --надо начинать со 2 лиги пример Кучеров скоро будет в УПЛ
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+2
-1
fan sd
12.01.2022 в 23:33
всё не угомонишься упоротый долб....б.как там твой занюханный черноморец чучело
0
-3


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