TMW: Шевченко и Дженоа ведут переговоры о расторжении контракта
Коучу может не хватить и победы над Миланом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский специалист Андрей Шевченко остается в шаге от увольнения с поста главного тренера "
Украинского тренера может даже не спасти победа в Кубке Италии над "Миланом" 13 февраля.
Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб и тренер уже начали переговоры по досрочному расторжению контракта.
В случае досрочного завершения сотрудничества клуб будет вынужден заплатить тренерскому штабу неустойку в размере 20 млн евро.
Также отмечается, что га утро 13 января запланирована встреча представителей генуэзского клуба с агентами тренера Руди Гарсии. 57-летний французский специалист является приоритетным вариантом "Дженоа". Он с мая 2021-го находится без клуба, когда покинул "Лион". В Италии тренер ранее работал с "Ромой".
Еще один кандидат на пост тренера "Дженоа" – Бруно Лаббадиа. Он без работы с января 2021-го, когда ушел из "Герты".
Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.
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