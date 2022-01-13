(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Когда-то Артем Милевский отказался выходить на замену на последние секунды игры с "Александрией" при счете 0:3 в пользу соперника. Понятно, что это не пример для других и что другим так поступать не стоит. С другой стороны, частично можно понять и футболиста – такие вещи бьют по самооценке.

Ярмоленко не виноват, но ситуация выглядит как издевательство над ним со стороны тренерского штаба "Вест Хэма". И что остается в такой ситуации делать футболисту? Да, он должен быть профессионалом, соблюдая контракт. Но также важно не проявлять "стокгольмского синдрома". Хотя бы пытаться выражать и демонстрировать свое "фе".

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Ну, куда это годится?

против "Кристал Пэлас" в АПЛ – все девяносто минут на скамье для запасных;

против "Лидса" в Кубке Англии – одна минута игрового времени, фактически – несколько секунд пребывания на поле;

против "Норвича" в АПЛ – две игровые минуты.

Это картина 2022-го года. В 2021-м было не особо лучше. Последний раз Ярмоленко выходил в основе на матч чемпионата Англии 29.12.2020. В 2021-м дважды появлялся в основе в поединках Кубка лиги (в последний раз – в конце октября).

Частенько играл в Лиге Европы (единственный турнир, спасавший игровой тонус украинца), но зачастую получал за эти игры на орехи от местной прессы. Выходит замкнутый круг: футболист практически без практики во внутренних соревнованиях раз через раз играет в еврокубках, не оправдывая ожиданий. Это словно от водителя мопеда требовать дрифта на грузовике. А потом ругать его за то, что не получилось.

Но ведь он и не будет играть… Во вчерашнем поединке "Вест Хэма" против "Норвича (12.01.2022) дубль оформил Джеррод Боуэн. В этом сезоне у него восемь точных ударов и десять результативных передач. Он третий самый дорогой игрок команды по данным transfermarkt. И выступает он именно на позиции Андрея Ярмоленко.

Статистика и характеристики Джеррода Боуэна - конкурента Андрея Ярмоленко по позиции / скриншот - transfermarkt

Есть пример Александра Зинченко, которого коллективно выпихивали из "Ман Сити", однако он отказывался идти в "Вулвергемптон", "Наполи" или куда-то еще, в конце концов зацепившись за место в расширенной обойме Пепа Гвардиолы. Но это не пособие для Ярмоленко. Андрею не 25, и он не способен радикально изменить свою позицию на футбольном поле.

Но способен еще несколько лет поиграть на хорошем уровне, быть полезным сборной Украины. Для этого нужно доверие клубного тренера. Пребывание в "Вест Хэме" – это удар не только по игровому тонусу, но и по психологии. Это застой. Луч света в конце тоннеля – условия текущего контракта с "молотобойцами". Уже летом Ярмоленко станет свободным агентом.

Искать варианты с новой командой нужно уже сейчас. Турция, Бельгия, Украина, если получится – Чемпионшип. Неважно, главное – чтобы хотя бы с минимальными гарантиями более-менее стабильной игры. Ибо на то, что есть сейчас, без слез смотреть нельзя.