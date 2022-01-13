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(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

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(10 голосов)

Нужно что-то менять

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

фото - twitter.com/WestHam

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда-то Артем Милевский отказался выходить на замену на последние секунды игры с "Александрией" при счете 0:3 в пользу соперника. Понятно, что это не пример для других и что другим так поступать не стоит. С другой стороны, частично можно понять и футболиста – такие вещи бьют по самооценке.

Ярмоленко не виноват, но ситуация выглядит как издевательство над ним со стороны тренерского штаба "Вест Хэма". И что остается в такой ситуации делать футболисту? Да, он должен быть профессионалом, соблюдая контракт. Но также важно не проявлять "стокгольмского синдрома". Хотя бы пытаться выражать и демонстрировать свое "фе".

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко - изображение 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ну, куда это годится?

  • против "Кристал Пэлас" в АПЛ – все девяносто минут на скамье для запасных;

  • против "Лидса" в Кубке Англии – одна минута игрового времени, фактически – несколько секунд пребывания на поле;

  • против "Норвича" в АПЛ – две игровые минуты.

Это картина 2022-го года. В 2021-м было не особо лучше. Последний раз Ярмоленко выходил в основе на матч чемпионата Англии 29.12.2020. В 2021-м дважды появлялся в основе в поединках Кубка лиги (в последний раз – в конце октября).

Частенько играл в Лиге Европы (единственный турнир, спасавший игровой тонус украинца), но зачастую получал за эти игры на орехи от местной прессы. Выходит замкнутый круг: футболист практически без практики во внутренних соревнованиях раз через раз играет в еврокубках, не оправдывая ожиданий. Это словно от водителя мопеда требовать дрифта на грузовике. А потом ругать его за то, что не получилось.

Но ведь он и не будет играть… Во вчерашнем поединке "Вест Хэма" против "Норвича (12.01.2022) дубль оформил Джеррод Боуэн. В этом сезоне у него восемь точных ударов и десять результативных передач. Он третий самый дорогой игрок команды по данным transfermarkt. И выступает он именно на позиции Андрея Ярмоленко.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко - изображение 2

Статистика и характеристики Джеррода Боуэна - конкурента Андрея Ярмоленко по позиции / скриншот - transfermarkt

Есть пример Александра Зинченко, которого коллективно выпихивали из "Ман Сити", однако он отказывался идти в "Вулвергемптон", "Наполи" или куда-то еще, в конце концов зацепившись за место в расширенной обойме Пепа Гвардиолы. Но это не пособие для Ярмоленко. Андрею не 25, и он не способен радикально изменить свою позицию на футбольном поле.

Но способен еще несколько лет поиграть на хорошем уровне, быть полезным сборной Украины. Для этого нужно доверие клубного тренера. Пребывание в "Вест Хэме" – это удар не только по игровому тонусу, но и по психологии. Это застой. Луч света в конце тоннеля – условия текущего контракта с "молотобойцами". Уже летом Ярмоленко станет свободным агентом.

Искать варианты с новой командой нужно уже сейчас. Турция, Бельгия, Украина, если получится – Чемпионшип. Неважно, главное – чтобы хотя бы с минимальными гарантиями более-менее стабильной игры. Ибо на то, что есть сейчас, без слез смотреть нельзя.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (10)
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вася100500 (хуст)
13.01.2022 в 14:11
Это не Ярмоле позор, это позор Менеджеру и Менеджменту Вест Хема! У Андрюха 6+ млн фунтов в год!)) Он сидит и ржет с них всех, им только и остается пытаться вывести его из себя такими вот заменами, что бы хоть штрафами отбить денежный залет! А наш кеп еще себя покажет. В том же ДК, например.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
13.01.2022 в 13:43
Ну так Ярмоленко вже 30+, але живе у Лондоні маючи гарний контракт Навіщо кудись бігти? Чи якась нормальна людина перейшли у теж Динамо з постійною ігровою практикою та окладом у декілька разів нижче? НЕ ДУМАЮ! Так без демонстрації свого класу важко буде знайти добре, перш за все по гонорару, місце Але хто його наразі візьме навіть з половиною ЗП.
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0
0
denis066 (Днепр )
13.01.2022 в 12:49
Мы же не знаем,что у него в голове-может его и семью все устраивает в Лондоне...
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+5
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.01.2022 в 13:14
100% Кому дело что делать Ярмоле? Ігор Семйон: ""Бо на те, що є зараз, без сліз дивитися не можна."" Может и автор не согласен со статьёй.
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0
0
Alle Garage (Харьков)
13.01.2022 в 12:42
Бельгия? Турция? Да нет же, это явно не то. Ярмо подойдёт медленная Серия А, где много ветеранов. Всегда говорил о похожести Андрея и по манере игры, и по технике, и даже в строении тела с Йосипом Иличичем. Словенец также возрастной и медлительный, но как же феерично он играет! Уверен, Ярмо в условной Сампе или Торино способен пару лет удивлять Сериал. Нужно только найти "своего" тренера.
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+3
-1
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 12:36
Чего он там сидит?Попросил бы сам трансфер в ДК,Фенербахче,Днепр-123.Чего там сидеть?32 года пик карьеры.Крутой же игрок...
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0
-5
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Serega1111 (Киев)
13.01.2022 в 13:04
А ты чего здесь сидишь, чмо ка.ца.пское, тоже небось баблишко зарабатываешь?
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+3
0
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 13:36
Тебе нужно по 100 отвечать?Или ты тугой?Потеряйса,пока я добрый...)
0
-1
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Serega1111 (Киев)
13.01.2022 в 13:45
Них-х.ера себе, как ты мощно и грозно начал задвигать! Токо не злись))) От тебя и доброго слюней хватает...
+1
0
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 13:57
Свиноруss, а ну-ка покажи, псина, какой ты злой! Голос, тварь!!!
0
0


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