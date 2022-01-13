Зенит предложит Ракицкому контракт на 1 год

"Зенит" намерен предложить украинскому защитнику Ярославу Ракицкому новый контракт.

Однако переговоры между сторонами на данный момент находятся на паузе.

Руководство клуба не торопится вести переговоры с игроком и агентом. Впрочем, руководство "Зенита" не будет дожидаться конца сезона и вступит в переговоры раньше летнего периода.

Рассматривается два варианта нового контракта Ярослава Ракицкого — либо на 1 год, либо на 1 год с возможностью продления на еще один год.

Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.