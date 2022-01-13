Зенит предложит Ракицкому контракт на 1 год
Но не зимой, а ближе к лету
Фото: twitter.com/zenit_spb
"Зенит" намерен предложить украинскому защитнику Ярославу Ракицкому новый контракт.
Однако переговоры между сторонами на данный момент находятся на паузе.
Руководство клуба не торопится вести переговоры с игроком и агентом. Впрочем, руководство "Зенита" не будет дожидаться конца сезона и вступит в переговоры раньше летнего периода.
Рассматривается два варианта нового контракта Ярослава Ракицкого — либо на 1 год, либо на 1 год с возможностью продления на еще один год.
Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.
Популярное сейчас
- Шахтер огласил имена соперников на первом сборе
- Заря подписала двух 19-летних защитников Динамо
- Молодой полузащитник подписал новый контракт с киевским Динамо
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 18:14 Украинские Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта
- 00:50 Украинские Агент Ракицкого: Если до 1 января Зенит не предложит контракт, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение
- 00:16 Украинские Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Зенитом