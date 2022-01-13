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Зенит предложит Ракицкому контракт на 1 год

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Но не зимой, а ближе к лету

Зенит предложит Ракицкому контракт на 1 год

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

"Зенит" намерен предложить украинскому защитнику Ярославу Ракицкому новый контракт.

Однако переговоры между сторонами на данный момент находятся на паузе.

Руководство клуба не торопится вести переговоры с игроком и агентом. Впрочем, руководство "Зенита" не будет дожидаться конца сезона и вступит в переговоры раньше летнего периода.

Читайте такжеАгент Ракицкого: Если до 1 января Зенит не предложит контракт, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение

Рассматривается два варианта нового контракта Ярослава Ракицкого — либо на 1 год, либо на 1 год с возможностью продления на еще один год.

Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
РБ-Спорт

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 23:24
Спасибо Зенит!Рад защищать честь великого города Санкт-Петербурга.Зенит-чемпион!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2022 в 23:28
Что, козломордый, стекломоя на радостях уже йобнул? Вали нах отсюда в свой підєр из украинской Полтавы.Собирай манатки, свиноруss, пока ещё не поздно.
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