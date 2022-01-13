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Олег Федорчук: Ничто не мешает организовать экспансию украинской тренерской школы за кордон

Наши за границей
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Украинские тренеры на данный момент не очень востребованы за границей

Олег Федорчук: Ничто не мешает организовать экспансию украинской тренерской школы за кордон

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение, почему украинские тренеры очень редко работают за границей?

"Это просто стереотипы. Если по всему миру могут работать сербы или бразильцы, то почему украинцы не могут? Просто необходимы позитивные примеры — как Шевченко, Ребров, ранее — старшее поколение наших тренеров-легионеров.

Иногда смотрю, сколько выдающихся украинских тренеров сидит без работы, и понимаю, что у футбольных агентов впереди много работы. Раньше ведь приглашали наших в сборные различных стран, в сильные клубы за границей. Ничего не мешает и сейчас поработать и организовать экспансию украинской тренерской школы за кордон, раз уж в нашем чемпионате сразу треть рабочих мест занимают иностранные тренеры", - сказал Федорчук.

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В статье: Олег Федорчук
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Источник:
Sport Arena

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