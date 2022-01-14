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Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке

Наши за границей
(4 голосов)

"Грифоны" одержали лишь одну победу в 11 матчах

Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко после поражения от "Милана" (1:3 доп.время) в Кубке Италии прокомментировал появляющиеся в СМИ слухи о его возможном увольнении из-за неудовлетворительных результатов.

"Мое будущее? Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я просто каждый день выполняю свою работу.

Если потребуется, в клубе сделают заявление о своих решениях", - приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Напомним, что у Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 7 поражений.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
football-italia

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Комментарии (4)
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Рыжий из бункера (Сараево)
14.01.2022 в 08:39
Доп. час? Це дополнітєльний час?
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Dimka26 (Чернигов)
14.01.2022 в 08:31
Как-то странно читать от тренера сборной УКРАИНЫ, что он набирается опыта. Не там опыт получают. И серия А тоже не площадка для стажировки. Здесь нужен результат здесь и сейчас, а если человек не имеет знаний и понимания как это делать - зачем туда лезть... Иногда нужно снять корону, забыть о своем имени и начать тренировать дубль или клуб с Упл или первой лиге. И был бы опыт. Как это сделали Джеррард, Индзаги и Зидан (игроки его эпохи), а в итоге стал вторым Пирло. А так.... Амбиции без трезвого рассудка ни до чего не доводят .
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+6
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Рыжий из бункера (Сараево)
14.01.2022 в 08:40
Да ладно, в СБУ за него все делал штаб. И там легче подготовиться в 8-10 матчам в год, а тут надо по 2 раза в неделю играть. Просто Шева тренер никакой.
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usovvictor (Kharkov)
14.01.2022 в 08:45
...честно говоря согласен,... воодушевление сборной не есть пример. Новое амплуа требует всех затрат - моральных, физических, самое главное психологических. Немного жаль Шевченко, что по своему разумению он вляпался с Италией, теряя на ходу свою популярность. Конечно советми здесь не поможешь, "своя голова ногам покоя не дает". Ему бы в Украине взять, нет, погнался за "бананами". Самоутверждение должно быть с холодной головой и трезвым расчетом...., тем более кумир поколении...
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