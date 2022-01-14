Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке
"Грифоны" одержали лишь одну победу в 11 матчах
Фото: genoacfc.it
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко после поражения от "Милана" (1:3 доп.время) в Кубке Италии прокомментировал появляющиеся в СМИ слухи о его возможном увольнении из-за неудовлетворительных результатов.
"Мое будущее? Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я просто каждый день выполняю свою работу.
Если потребуется, в клубе сделают заявление о своих решениях", - приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
Напомним, что у Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 7 поражений.
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