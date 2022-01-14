"Шева - легенда навсегда". Фанаты Милана посвятили баннер своему кумиру

Болельщики "Милана" во время матча 1/8 финала Кубка Италии с "Дженоа", вывесили на своих трибунах баннер в поддержку главного тренера команды-соперника Андрея Шевченко. Кроме того, фанаты "россонери" на "Сан-Сиро" долго скандировали имя украинца.

"Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высеченный в наших сердцах. Шева – легенда навсегда", - написано на баннере.

Отметим, что "взгляд в Манчестере" - это напоминание о взгляде Шевченко на рефери перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" на стадионе "Олд Траффорд" в 2003 году.

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