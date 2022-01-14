Шевченко поблагодарил фанатов Милана за теплый прием на Сан-Сиро

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко отреагировал на поддержку, которую оказали ему фанаты "Милана" во время матча команд в 1/8 финала Кубка Италии (1:3).

"Я всегда рад вернуться сюда, на "Сан-Сиро". Приём был фантастическим, и я благодарю болельщиков "Милана".

Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые приехали сюда, чтобы поддержать команду", — цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.