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Шевченко поблагодарил фанатов Милана за теплый прием на Сан-Сиро

Наши за границей
(1 голосов)

Болельщики россонери тепло встретили украинца

Шевченко поблагодарил фанатов Милана за теплый прием на Сан-Сиро

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко отреагировал на поддержку, которую оказали ему фанаты "Милана" во время матча команд в 1/8 финала Кубка Италии (1:3).

"Я всегда рад вернуться сюда, на "Сан-Сиро". Приём был фантастическим, и я благодарю болельщиков "Милана".

Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые приехали сюда, чтобы поддержать команду", — цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
football-italia

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.01.2022 в 11:33
Але не як успішного тренера...
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