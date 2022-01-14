Шевченко поблагодарил фанатов Милана за теплый прием на Сан-Сиро
Болельщики россонери тепло встретили украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко отреагировал на поддержку, которую оказали ему фанаты "Милана" во время матча команд в 1/8 финала Кубка Италии (1:3).
"Я всегда рад вернуться сюда, на "Сан-Сиро". Приём был фантастическим, и я благодарю болельщиков "Милана".
Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые приехали сюда, чтобы поддержать команду", — цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football-italia
Популярное сейчас
- "Шева - легенда навсегда". Фанаты Милана посвятили баннер своему кумиру
- Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке
- Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января
- Gazzetta dello sport: Шевченко остается у руля Дженоа до матча с Миланом
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.01.2022 в 11:33
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...