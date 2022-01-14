(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Огульная голословная критика – это последнее, до чего нужно опускаться. Особенно в таких деликатных вопросах, как оценка работы всего-навсего второго украинского тренера в топ-чемпионате Европы (первым был Виктор Скрипник). Но ведь неправильно также слепо верить в успех, закрывая глаза на невзгоды. Имеем то, что имеем, и об этом нужно говорить.

Хотя вчерашним (13.01.2022) матчем "Дженоа" Андрея Шевченко заложила крепкий фундамент для "раскола" мнений. Нет, не плюрализма (он обычно помогает обрести истину, ведь многогранность – это всегда хорошо), а именно раскола. Одни будут брать за основу первый тайм – пожалуй, лучший для "грифонов" в период каденции украинского тренера, а другие – провальный второй.

И где истина? Невольно приходят ассоциации с популярными нынче талант-шоу, где часто группа жюри состоит из парного количества участников. И для того, чтобы пройти дальше, конкурсант должен получить большинство одобрительных оценок. Не половину, а именно большинство. Или известный мем о наполовину полном/пустом стакане. Для оптимистов он именно полный, для пессимистов – пустой.

Но ведь футбол – это дело не сугубо эмоциональное, а еще и оцифрованное, так что в случае разногласий вполне логично применять дополнительные показатели. Самым первым будет общий результат матча – он не в пользу команды Андрея Шевченко. Тут скептики возразят, мол, это же "Милан", чего вы хотели? Но ведь проанализировав прошлые выступления, что тоже логично, снова окажется, что "Дженоа" и Шева в беде. Не за что зацепиться глазом.

Ничья с "Аталантой", ничья с "Сассуоло" и вот добротный первый тайм против "Милана". Однако полные провалы в матчах против прямых конкурентов или безамбициозных середняков Серии А. Здесь напрашивается вывод о превалировании эмоций в сущности команды Андрея Шевченко: когда раздражитель острый, удается хорошо настроиться и какое-то время выжимать из себя максимум. Но когда следует проявлять тактическую гибкость, тренерские вариативность и хитрость, банальное коллективное мастерство, получается пшик.

Это же проблема, когда команда уже к 30-й – 40-й минуте выдыхается… Неестественно, когда в первом тайме футболисты держат мяч 53 процента игрового времени, а после нее – только 29. В первом тайме работала схема 4-3- 3, были вполне приличные показатели прессинга, качества передач, комбинационной игры. После отдыха все это куда-то исчезло, превратившись в классический "автобус", у которого к концу игрового времени сдулись шины.

Противоречия будут и дальше… Болельщики "Дженоа" на форумах" в подавляющем большинстве не резки и сдержаны в высказываниях относительно оценки работы Шевченко, украинские же ценители футбола категоричны – от "дайте время" до "полная тренерская импотенция". Есть и третьи, но они смешны. Мол, что может тренер с убогими игроками? Но зачем тогда шел? Вот Руди Гарсии хватило ума не вляпываться в сомнительную историю, никто его и не будет критиковать за провалы "Дженоа". А Шева – это классический персонаж старой поговорки: назвался груздем – полезай в кузов.

Он не первый и не последний. Думаете, Зеедоорф, Гарри Невилл или Тьерри Анри были менее выдающимися игроками, чем украинская легенда? Напротив, их интеллект не сравним с интеллектом Шевы, а провалы были еще громче. Так что ничего чрезвычайного не происходит. Просто нужно пытаться не изворачиваться, как вьюн, а держать удар. Под который сам Шевченко себя и подставил.

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