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Еще один шанс? Дженоа может оставить Шевченко до матча с Фиорентиной

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

Все решится в ближайшие часы

Еще один шанс? Дженоа может оставить Шевченко до матча с Фиорентиной

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Украинский главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко может остаться на своей должности до матча с "Фиорентиной", сообщает TMW.

После поражения "Милану" в Кубке Италии (1:3) руководство может дать еще один шанс, так как команда в данном поединке показала не самую плохую игру.

Также на их решение влияет близость матча с "Фиорентиной", который состоится 17 января.

Решение по Шевченко будет принято в ближайшие часы.

Также отмечается, что в случае отставки Шевченко Бруно Лаббадиа остается главным претендентом на пост главного тренера "грифонов".

Напомним, что у Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 7 поражений.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
tuttomercatoweb

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Комментарии (16)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 19:50
До матча, а когда матч начнётся, то не оставят?
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krakow (Херсон)
14.01.2022 в 19:30
Не хотят платить отступные и берут Андрюшу измором. После прогнозируемого погрома от "фиалок" , хозяева подключат фанов. Получит по полной. До следующего тура.Потом.по новой.Пока репутация,не станет помойной.
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0
0
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:28
20 лімонів неустойки,гарний "стімул" у керівництва...і хочецца і колється
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0
0
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 19:15
Авось...)))Легенда,возвращайса в ДК.
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0
-2
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:28
П.н.х сєпар недобитий
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.01.2022 в 19:08
А толк?
Ответить
+1
-2
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:29
П.н.х крисянин
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0
-1
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 18:57
Один вопрос: почему вы только на сайте патриоты( в сети). У вас Милевский "круг давал по Олимпийскому под РУССКУЮ песню " Виват, Король, Виват"!! Селезнев спокойно себе живёт!! А как на сайте-так все вы патриоты!!!
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+2
-3
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 19:02
Не сюда, сори!!!
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+2
-3
xapyga (Запорожье)
14.01.2022 в 19:19
конечно не сюда, хотел в свою сепарскую группу "лугандон" написать, но как всегда по пьяне все перепутал
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+2
-2
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 19:22
В твою зашёл, но ты только тут герой, а по жизни- Вафел!!!
0
-2
xapyga (Запорожье)
14.01.2022 в 19:34
Конечно, куда мне до тебя, ты же на блокпосту с автоматом стоишь, а на бутылку идешь как границу пересечешь, пенсию получать)
+2
0
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:34
Сєпар недобитий до чого тут руССкие песни,справа у тому хто їх виконує,в ставленні виконавців до України.типа кабздона...А Макаревича чому б не слухати?
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+2
0
фрілансер (Львів)
14.01.2022 в 18:20
Керівництво Дженоа в казки вірить? Що за три дні Шевченко придумаєув атаці?
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.01.2022 в 18:17
Оставляйте до Серии В.
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+1
-1
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El_Matador_73 (Одесса)
14.01.2022 в 18:09
Шева, пошли их нах.. вместе с их последними шансами! Они не том положении, чтобы диктовать условия! Или пусть дают доиграть до конца сезона или пусть п...ют нах..р! И твой авторитет никак не пострадает с такими шлимазлами!
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+4
-2


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