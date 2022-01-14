Еще один шанс? Дженоа может оставить Шевченко до матча с Фиорентиной

Украинский главный тренер " Дженоа " Андрей Шевченко может остаться на своей должности до матча с "Фиорентиной", сообщает TMW.

После поражения "Милану" в Кубке Италии (1:3) руководство может дать еще один шанс, так как команда в данном поединке показала не самую плохую игру.

Также на их решение влияет близость матча с "Фиорентиной", который состоится 17 января.

Решение по Шевченко будет принято в ближайшие часы.

Также отмечается, что в случае отставки Шевченко Бруно Лаббадиа остается главным претендентом на пост главного тренера "грифонов".

Напомним, что у Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 7 поражений.