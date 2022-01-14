Еще один шанс? Дженоа может оставить Шевченко до матча с Фиорентиной
Все решится в ближайшие часы
Фото: genoacfc.it
Украинский главный тренер "
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Также на их решение влияет близость матча с "Фиорентиной", который состоится 17 января.
Решение по Шевченко будет принято в ближайшие часы.
Также отмечается, что в случае отставки Шевченко Бруно Лаббадиа остается главным претендентом на пост главного тренера "грифонов".
Напомним, что у Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 7 поражений.
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