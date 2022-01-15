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Миколенко дебютирует в АПЛ в матче с Норвичем

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Второй поединок подряд в старте

Миколенко дебютирует в АПЛ в матче с Норвичем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 22-го тура АПЛ "Норвич" примет "Эвертон". В основном составе гостей на левом фланге обороны появится украинский защитник Виталий Миколенко.

Это уже второй подряд матч Миколенко за "ирисок". В предыдущем поединке подопечных Бенитеса он провел все 120 минут против "Халл Сити" в Кубке Англии.

Также отметим, что это дебют Виталия в Английской Премьер-лиге. Он станет восьмым игроком с украинским паспортом, сыгравшим в АПЛ после Евтушко, Шевченко, Реброва, Лужного, Воронина, Зинченко и Ярмоленко.

Старт поединка между “Норвичем” и “Эвертоном” в 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Норвич Сити Виталий Миколенко
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