Миколенко дебютирует в АПЛ в матче с Норвичем

В рамках 22-го тура АПЛ "Норвич" примет "Эвертон". В основном составе гостей на левом фланге обороны появится украинский защитник Виталий Миколенко.

Это уже второй подряд матч Миколенко за "ирисок". В предыдущем поединке подопечных Бенитеса он провел все 120 минут против "Халл Сити" в Кубке Англии.

Также отметим, что это дебют Виталия в Английской Премьер-лиге. Он станет восьмым игроком с украинским паспортом, сыгравшим в АПЛ после Евтушко, Шевченко, Реброва, Лужного, Воронина, Зинченко и Ярмоленко.