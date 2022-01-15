Миколенко - 9-й украинец в истории чемпионата Англии
Виталий дебютировал с "Норвичем"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" играет на выезде против "Норвича".
Левый фланговый защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на эту игру в стартовом составе команды Рафаэля Бентиса. Этот поединок стал для украинца дебютным в рамках АПЛ.
22-летний Виталий стал 9-м украинским игроком, кто сыграл в чемпионате Англии. До Миколенко в высшем английском дивизионе дебютировали Алексей Чередник, Александр Евтушок, Олег Лужный, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко.
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