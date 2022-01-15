Польский футбольный союз ведет переговоры с Шевченко относительно работы в сборной

Я вболіваю за Шеву, але він не "пожежник", він "грає в довгу". Поки що в нього тільки дві серйозні роботи: наша збірна, де дозволили "провалитиі" відбір на ЧМ 2018 у заліссі та "Дженоа", де вже не чекали. Пригадайте як він почав із нашою дружиною: 0:1 від Мальти. При дуже невиразній грі. І так потроху вийшов на пік у відборі на ЧЄ 2020. У поляків немає часу. А Шева без нього ще не навчився.