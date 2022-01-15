Польский футбольный союз ведет переговоры с Шевченко относительно работы в сборной
Андрей Николаевич может возглавить польскую сборную
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что Андрей Шевченко близок к тому, чтобы стать главным тренером национальной сборной Польши.
Польский футбольный союз уже ведет переговоры с украинским специалистом.
Напомним, сегодня ФК "Дженоа" официально обьявил об
Польская сборная пребывает без тренера с конца декабря - тогда Пауло Соуза покинул свой пост и ушел в бразильский "Фламенго". 24-го марта поляки сыграют против России в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022 в Катаре.
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Источник:Twitter Nico Schira
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