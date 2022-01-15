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Польский футбольный союз ведет переговоры с Шевченко относительно работы в сборной

Наши за границей
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(1 голосов)

Андрей Николаевич может возглавить польскую сборную

Польский футбольный союз ведет переговоры с Шевченко относительно работы в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что Андрей Шевченко близок к тому, чтобы стать главным тренером национальной сборной Польши.

Польский футбольный союз уже ведет переговоры с украинским специалистом.

Напомним, сегодня ФК "Дженоа" официально обьявил об увольнении Шевченко с поста наставника первой команды.

Польская сборная пребывает без тренера с конца декабря - тогда Пауло Соуза покинул свой пост и ушел в бразильский "Фламенго". 24-го марта поляки сыграют против России в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022 в Катаре.

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В статье: Андрей Шевченко Польша
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Источник:
Twitter Nico Schira

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Комментарии (9)
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Карикатурист (Білозерське)
15.01.2022 в 22:58
Я вболіваю за Шеву, але він не "пожежник", він "грає в довгу". Поки що в нього тільки дві серйозні роботи: наша збірна, де дозволили "провалитиі" відбір на ЧМ 2018 у заліссі та "Дженоа", де вже не чекали. Пригадайте як він почав із нашою дружиною: 0:1 від Мальти. При дуже невиразній грі. І так потроху вийшов на пік у відборі на ЧЄ 2020. У поляків немає часу. А Шева без нього ще не навчився.
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0
0
download1 (huyersk)
15.01.2022 в 22:13
Шева на чолі польської дружини - ка ц а пня вжахнеться, адже не забули 99-й досі
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+3
0
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zloyded (Киев)
15.01.2022 в 22:10
Команду фас вже деякі "писаки" отримали брудом Шевченка поливати?
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0
-4
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Виктор 2209 (Мехико)
15.01.2022 в 22:05
Наконец-то может и обладатель золотого мяча работать в Польше))),только неустойку поляки не захотят платить
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0
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.01.2022 в 22:38
кому?
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0
0
friday13 (Львів)
15.01.2022 в 22:01
якщо кікне парашостан - буде норм, а так, вся надія на шведів
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+7
-2
Andrik_zp (Запоріжжя)
15.01.2022 в 21:48
А 20 лямов приготовили?
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+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.01.2022 в 21:58
Не важно, головна ціль -- дрюкнути московітів !
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+6
-2
Algrab (Костопiль)
15.01.2022 в 22:01
+4
-3


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