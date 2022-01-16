  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гецко: Хозяева Дженоа переоценили тренерские возможности Шевченко. УПЛ для него – нормальный вариант
В тренде

Гецко: Хозяева Дженоа переоценили тренерские возможности Шевченко. УПЛ для него – нормальный вариант

Наши за границей
(1 голосов)

Пока в Италию ему слишком рано

Гецко: Хозяева Дженоа переоценили тренерские возможности Шевченко. УПЛ для него – нормальный вариант

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с поста наставника итальянского "Дженоа":

“Думаю, что хозяева “Дженоа” переоценили тренерские возможности Шевченко. Согласен, у него были успехи со сборной Украины, но не было вообще опыта работы на клубном уровне. А это две большие разницы. Тем более, что Шевченко досталась плохо укомплектованная команда, к тому же, ему раньше не приходилось быть кризисным менеджером.

Я думал, что Андрей Николаевич начнет свою тренерскую карьеру на клубном уровне с менее престижного чемпионата. С “Дженоа” не получилось, не подставили плечо и его помощники. Серия А – это не тот турнир, где возможна какая-то снисходительность, где учитывают твои прежние заслуги. Здесь нет времени на раскачку, нужно сразу доказывать свою профпригодность. Чуда не произошло, по репутации Шевченко был нанесен мощный удар.

Что ему посоветовать? При анализе учесть каждую мелочь, психологически отдохнуть, а затем предпринять попытку заявить о себе в менее именитом чемпионате. На мой взгляд, украинская Премьер-лига - нормальный вариант.

Обогатиться знаниями, добиться признания и только потом Шевченко может справиться с новым вызовом в топ-чемпионатах”, - сказал Гецко.

Читайте такжеПочему уволили Шевченко? Причины и анализ увольнения | Влог Роберто Моралеса

Напомним, что Шевченко провел во главе “Дженоа” 70 дней. За этот период команда под его руководством победила всего один раз за 11 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Иван Гецко Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
16.01.2022 в 09:56
Вместо того чтобы поддержать Шеву, они гнобят и пытаются его добить. В Дженоа была очень трудная ситуация и вдобавок ему сильно не везло, много травмированных, трудные соперники, а в конце еще заразился коронавирусом.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...