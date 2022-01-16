Гецко: Хозяева Дженоа переоценили тренерские возможности Шевченко. УПЛ для него – нормальный вариант
Пока в Италию ему слишком рано
Фото: genoacfc.it
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал
“Думаю, что хозяева “Дженоа” переоценили тренерские возможности Шевченко. Согласен, у него были успехи со сборной Украины, но не было вообще опыта работы на клубном уровне. А это две большие разницы. Тем более, что Шевченко досталась плохо укомплектованная команда, к тому же, ему раньше не приходилось быть кризисным менеджером.
Я думал, что Андрей Николаевич начнет свою тренерскую карьеру на клубном уровне с менее престижного чемпионата. С “Дженоа” не получилось, не подставили плечо и его помощники. Серия А – это не тот турнир, где возможна какая-то снисходительность, где учитывают твои прежние заслуги. Здесь нет времени на раскачку, нужно сразу доказывать свою профпригодность. Чуда не произошло, по репутации Шевченко был нанесен мощный удар.
Что ему посоветовать? При анализе учесть каждую мелочь, психологически отдохнуть, а затем предпринять попытку заявить о себе в менее именитом чемпионате. На мой взгляд, украинская Премьер-лига - нормальный вариант.
Обогатиться знаниями, добиться признания и только потом Шевченко может справиться с новым вызовом в топ-чемпионатах”, - сказал Гецко.
Напомним, что Шевченко провел во главе “Дженоа” 70 дней. За этот период команда под его руководством победила всего один раз за 11 матчей.
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