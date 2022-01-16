Аль-Айн Сергея Реброва вылетел из Кубка президента ОАЭ на стадии 1/4 финала
Второе поражение команды подряд
Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий
Эмирский "Аль-Айн", возглавляемый Сергеем Ребровым, вылетел из Кубка президента ОАЭ в 1/4 финала.
В конце первой половины встречи команда украинского тренера вышла вперед из-за гола Лабы с пенальти, однако “Аль-Васл” одержал волевую победу благодаря дублю Жилберту во втором тайме.
Это второе поражение подряд для “Аль-Айна”. 8 января подопечные Реброва впервые уступили в чемпионате в этом сезоне, проиграв в гостях в “Аль-Шарджи”.
Отметим, что после первого круга "Аль-Айн" лидирует в чемпионате ОАЭ с 30 очками за 13 матчей. Также подопечные Реброва принимают участие в Кубке лиги – команда дошла до полуфинала.
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