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Аль-Айн Сергея Реброва вылетел из Кубка президента ОАЭ на стадии 1/4 финала

Наши за границей
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Второе поражение команды подряд

Аль-Айн Сергея Реброва вылетел из Кубка президента ОАЭ на стадии 1/4 финала

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Эмирский "Аль-Айн", возглавляемый Сергеем Ребровым, вылетел из Кубка президента ОАЭ в 1/4 финала.

В конце первой половины встречи команда украинского тренера вышла вперед из-за гола Лабы с пенальти, однако “Аль-Васл” одержал волевую победу благодаря дублю Жилберту во втором тайме.

Это второе поражение подряд для “Аль-Айна”. 8 января подопечные Реброва впервые уступили в чемпионате в этом сезоне, проиграв в гостях в “Аль-Шарджи”.

Отметим, что после первого круга "Аль-Айн" лидирует в чемпионате ОАЭ с 30 очками за 13 матчей. Также подопечные Реброва принимают участие в Кубке лиги – команда дошла до полуфинала.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) Аль-Шарджа
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Комментарии (1)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.01.2022 в 15:26
Серёга, не расслабляй булки. Гоняй по сильней этих арабов.
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