Сабо: Зачем Шевченко ушел в Дженоа? Ради зарплаты? Так у него есть деньги

Бывший тренер Йожеф Сабо прокомментировал увольнение Андрея Шевченко из тренерского мостика "Дженоа" :

“ – Вроде бы отставка и заслуженная, проиграть столько матчей, но я не понимаю, почему он туда пошел. Я смотрел первые два матча и думал: “Боже мой, там же нет игроков. Что он хочет сделать?”

Зачем он туда пошел? Ради денег, зарплаты? Так у него есть деньги. Команды у него не было. Возможно, у него была договоренность с руководством, что он идет туда при условии усиления команды. Игры никакой не было, не могли забить гол. Он абсолютно ничего не смог сделать. Мне жаль Андрея, но он сам наделал себе этого.

– Если бы дали время, то получилось бы?

– С этой командой ничего бы не получилось. Неужели он не понимал этого? Не первый же день в футболе. Я сразу говорил, что у “Дженоа” нет игроков, из которых можно сделать команду.

– То есть другой тренер не сможет сохранить клуб в Серии А?

– Я думаю, что нет. Только в одном случае – надо менять игроков, покупать хороших футболистов. Сейчас там нет ничего.

– Шевченко начал переговоры с Польским футбольным союзом о назначении тренером сборной.

– Не надо ему сейчас никуда идти, у него сейчас нарушена психология. Он должен отдохнуть, разобраться, зачем он туда пошел.

– А после отдыха возможно его возвращение в Украину – в сборную или “Динамо”?

– У “Динамо” есть тренер. Не слышал, что он собирается домой. Если не пройдем Шотландию в стыках отбора ЧМ-2022, тогда встанет вопрос, останется Петраков или возьмут другого тренера”, - сказал Сабо.