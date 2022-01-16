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Сабо: Зачем Шевченко ушел в Дженоа? Ради зарплаты? Так у него есть деньги

Наши за границей
(2 голосов)

Йожеф Йожефович с самого начала не верил в эту затею

Сабо: Зачем Шевченко ушел в Дженоа? Ради зарплаты? Так у него есть деньги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер Йожеф Сабо прокомментировал увольнение Андрея Шевченко из тренерского мостика "Дженоа":

“ – Вроде бы отставка и заслуженная, проиграть столько матчей, но я не понимаю, почему он туда пошел. Я смотрел первые два матча и думал: “Боже мой, там же нет игроков. Что он хочет сделать?”

Зачем он туда пошел? Ради денег, зарплаты? Так у него есть деньги. Команды у него не было. Возможно, у него была договоренность с руководством, что он идет туда при условии усиления команды. Игры никакой не было, не могли забить гол. Он абсолютно ничего не смог сделать. Мне жаль Андрея, но он сам наделал себе этого.

– Если бы дали время, то получилось бы?

– С этой командой ничего бы не получилось. Неужели он не понимал этого? Не первый же день в футболе. Я сразу говорил, что у “Дженоа” нет игроков, из которых можно сделать команду.

– То есть другой тренер не сможет сохранить клуб в Серии А?

– Я думаю, что нет. Только в одном случае – надо менять игроков, покупать хороших футболистов. Сейчас там нет ничего.

– Шевченко начал переговоры с Польским футбольным союзом о назначении тренером сборной.

– Не надо ему сейчас никуда идти, у него сейчас нарушена психология. Он должен отдохнуть, разобраться, зачем он туда пошел.

– А после отдыха возможно его возвращение в Украину – в сборную или “Динамо”?

– У “Динамо” есть тренер. Не слышал, что он собирается домой. Если не пройдем Шотландию в стыках отбора ЧМ-2022, тогда встанет вопрос, останется Петраков или возьмут другого тренера”, - сказал Сабо.

Читайте такжеЗеленский к Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…
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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (3)
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фанат71 (калуш)
16.01.2022 в 15:46
Я теж на стороні Шевченка і бажаю команді вильоту з серіі А! Але чомусь,мені здається,що з приходом,кількох нових гравців,плюс багато відновились після хвороби чи травм і команда заграє.Можливо я помиляюсь,але відновлений тренер зараз в набагато кращій позиції,плюс обіцяють ще провести трансфер,а Шеві бажаю успіху і нових вершин, уже як тренер!
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Весела Дача (Кривий Ріг)
16.01.2022 в 15:24
Вобшэмто, все правильно пояснил.
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Caballero (DC)
16.01.2022 в 15:12
Ради послужного списка пошёл. Если попадёт в польскую "Кадру", то автоматически Шева превратится в тренера-мастодонта с огромным опытом работы.
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