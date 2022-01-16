Ярмоленко мог вырвать ничью для Вест Хэма, но судья отменил гол из-за офсайда
Мог быть первый гол Андрея в нынешней кампании АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22-го тура чемпионата Англии лондонский
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил Андрея Ярмоленко на 69-й минуте встречи.
А на 82-й минуте украинский вингер ударом головой направил мяч в сетку ворот команды Марсело Бьелсы, но арбитр поединка отменил взятие ворот из-за офсайда.
В текущем сезоне АПЛ 32-летний Ярмоленко принял участие в 11 матчах, голевыми действиями не отметился.
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