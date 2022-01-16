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Ярмоленко мог вырвать ничью для Вест Хэма, но судья отменил гол из-за офсайда

Наши за границей
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Мог быть первый гол Андрея в нынешней кампании АПЛ

Ярмоленко мог вырвать ничью для Вест Хэма, но судья отменил гол из-за офсайда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" дома проиграл "Лидсу" - 2:3.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил Андрея Ярмоленко на 69-й минуте встречи.

А на 82-й минуте украинский вингер ударом головой направил мяч в сетку ворот команды Марсело Бьелсы, но арбитр поединка отменил взятие ворот из-за офсайда.

В текущем сезоне АПЛ 32-летний Ярмоленко принял участие в 11 матчах, голевыми действиями не отметился.

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В статье: Андрей Ярмоленко Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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