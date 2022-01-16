Вернидуб: Хотел Иванисеню в Шериф, но он поехал в Россию. Я бы никогда так не сделал, но это его право

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями насчет украинских футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде.

"Я Будковского хотел, нападающего, но не смогли договориться. Очень хотел Тотовицкого. Я его знаю по работе в "Заре". Это один из лучших игроков на позиции "десятки".

У него нет проблем с мячом, техника на очень высоком уровне, скорость есть, передача. Правая нога – вообще потрясающе. Может штрафной исполнить, угловой. Есть все то, что необходимо для десятого номера.

Я еще хотел Иванисеню. Когда он ушел из "Зари", то я сам ему набрал, сказал: "Дим, знаю, что ты сейчас без клуба". Он сказал что ждет, поступило предложение, вот-вот должен поехать, но мне этот выбор не понравится. Почему? Потому что в Россию.

Говорю: "Дим, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит никогда, а это твое право", – рассказал Вернидуб.