Неожиданно. Малиновский не сыграет в ключевом матче против Интера

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не сыграет в матче Серии А с чемпионом Италии, "Интером". Об этом сообщил журналист издания Сalciomercato Паскуале Гуарро. Причина отсутствия нашего соотечественника пока не известна.

Кроме Руслана, в матче не примут участие еще несколько ключевых игроков "бергамасков": Толой, Мехле, Хатебур, Сапата и Госенс.

28-летний укрианский хавбек в текущем сезоне провел в футболке клуба Гасперини 23 встречи во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Стартовый свисток поединка между "Аталантой" и "Интером" прозвучит сегодня, 16 января, в 21:45 по киевскому времени.