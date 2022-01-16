Неожиданно. Малиновский не сыграет в ключевом матче против Интера
Клубу Гасперини будет сложно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не сыграет в матче Серии А с чемпионом Италии, "Интером". Об этом
Кроме Руслана, в матче не примут участие еще несколько ключевых игроков "бергамасков": Толой, Мехле, Хатебур, Сапата и Госенс.
28-летний укрианский хавбек в текущем сезоне провел в футболке клуба Гасперини 23 встречи во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя ассистами.
Стартовый свисток поединка между "Аталантой" и "Интером" прозвучит сегодня, 16 января, в 21:45 по киевскому времени.
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