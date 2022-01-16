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Неожиданно. Малиновский не сыграет в ключевом матче против Интера

Наши за границей
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(2 голосов)

Клубу Гасперини будет сложно

Неожиданно. Малиновский не сыграет в ключевом матче против Интера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не сыграет в матче Серии А с чемпионом Италии, "Интером". Об этом сообщил журналист издания Сalciomercato Паскуале Гуарро. Причина отсутствия нашего соотечественника пока не известна.

Кроме Руслана, в матче не примут участие еще несколько ключевых игроков "бергамасков": Толой, Мехле, Хатебур, Сапата и Госенс.

28-летний укрианский хавбек в текущем сезоне провел в футболке клуба Гасперини 23 встречи во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Стартовый свисток поединка между "Аталантой" и "Интером" прозвучит сегодня, 16 января, в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Lorenso (Lviv)
16.01.2022 в 21:00
Шкода, втрата і для нас, як вболівальників і для Аталанти.
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