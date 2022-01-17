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Шевченко: За эти два месяца мы с тренерским штабом сделали все, что могли

Наши за границей
(3 голосов)

Украинский специалист прокомментировал свою отставку

Шевченко: За эти два месяца мы с тренерским штабом сделали все, что могли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже экс-наставник "Дженоа" Андрей Шевченко дал первый комментарий после увольнения. Украинский специалист обратился к своим бывшим подопечным.

"За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.

Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о "Дженоа". Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира. Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необыкновенный, потому что болельщики "Дженоа" необыкновенные.

Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей", - заявил Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
tuttosport.com

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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
17.01.2022 в 08:39
С таким успехом Дженоа мог тренеровать наш дворник, возможно с лучшим исходом
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VladKoval61 (Херсон)
17.01.2022 в 08:28
зачем он туда пошол
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Skotparker
17.01.2022 в 08:32
Не переживай за разрив контракта ему неплохо должны насипать. При том что он полностью провалился в Дженоа.
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