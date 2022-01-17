Шевченко: За эти два месяца мы с тренерским штабом сделали все, что могли
Украинский специалист прокомментировал свою отставку
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже экс-наставник "Дженоа" Андрей Шевченко дал первый комментарий после увольнения. Украинский специалист обратился к своим бывшим подопечным.
"За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.
Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о "Дженоа". Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира. Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необыкновенный, потому что болельщики "Дженоа" необыкновенные.
Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей", - заявил Шевченко.
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