Индзаги: У Шевченко в Дженоа был сложный календарь, в футболе мало терпения
Филиппо поддержал украинского специалиста
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брешии" Филиппо Индзаги прокомментировал отставку Андрея Шевченко из "Дженоа". Слова экс-партнера украинца по "Милану" передает Gazzetta dello Sport.
"Мне жаль Шевченко. Его быстро уволили, хотя у команды был очень сложный календарь, а новые игроки только пришли в состав. В футболе руководство клубов сейчас редко проявляет терпение. Уверен, Андрей скоро вернется более сильным. Желаю ему удачи", - сказал Индзаги.
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Источник:Gazzetta dello Sport
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