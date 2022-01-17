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Индзаги: У Шевченко в Дженоа был сложный календарь, в футболе мало терпения

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Филиппо поддержал украинского специалиста

Индзаги: У Шевченко в Дженоа был сложный календарь, в футболе мало терпения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брешии" Филиппо Индзаги прокомментировал отставку Андрея Шевченко из "Дженоа". Слова экс-партнера украинца по "Милану" передает Gazzetta dello Sport.

"Мне жаль Шевченко. Его быстро уволили, хотя у команды был очень сложный календарь, а новые игроки только пришли в состав. В футболе руководство клубов сейчас редко проявляет терпение. Уверен, Андрей скоро вернется более сильным. Желаю ему удачи", - сказал Индзаги.

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В статье: Андрей Шевченко Филиппо Индзаги Дженоа (Генуя) Брешиа (Брешиа)
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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