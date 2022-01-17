Индзаги: У Шевченко в Дженоа был сложный календарь, в футболе мало терпения

Главный тренер "Брешии" Филиппо Индзаги прокомментировал отставку Андрея Шевченко из "Дженоа". Слова экс-партнера украинца по "Милану" передает Gazzetta dello Sport.

"Мне жаль Шевченко. Его быстро уволили, хотя у команды был очень сложный календарь, а новые игроки только пришли в состав. В футболе руководство клубов сейчас редко проявляет терпение. Уверен, Андрей скоро вернется более сильным. Желаю ему удачи", - сказал Индзаги.