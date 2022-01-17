Украинский футболист сменил клуб в Казахстане
Для него это уже 4-й казахстанский клуб
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинский защитник Артём Барановский перешёл в "Каспий", пишет Meta-ratings.kz.
В минувшем сезоне 31-летний украинец выступал за казахстанский "Акжайык", за который провел 23 матча. Результативными действиями не отличался. Ранее Барановский также играл за донецкий "Олимпик", "Шахтер" (Караганда), "Истиклол" и "Кызыл-Жар".
Напомним, в прошлом сезоне "Каспий" занял 8-е место в чемпионате Казахстана. Также за команду выступает украинский центрбек Тарас Бондаренко.
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Источник:meta-ratings.kz
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