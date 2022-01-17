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Украинский футболист сменил клуб в Казахстане

Наши за границей
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Для него это уже 4-й казахстанский клуб

Украинский футболист сменил клуб в Казахстане

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский защитник Артём Барановский перешёл в "Каспий", пишет Meta-ratings.kz.

В минувшем сезоне 31-летний украинец выступал за казахстанский "Акжайык", за который провел 23 матча. Результативными действиями не отличался. Ранее Барановский также играл за донецкий "Олимпик", "Шахтер" (Караганда), "Истиклол" и "Кызыл-Жар".

Напомним, в прошлом сезоне "Каспий" занял 8-е место в чемпионате Казахстана. Также за команду выступает украинский центрбек Тарас Бондаренко.

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В статье: Артем Барановский ФК Каспий Акжайык (Уральск)
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Источник:
meta-ratings.kz

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