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Корейский клуб прекратил сотрудничество с украинским игроком

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Футболист выступал за южнокорейский клуб с марта 2021 года

Корейский клуб прекратил сотрудничество с украинским игроком

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский нападающий Борис Тащи покинул южнокорейский "Пхохан Стилерс". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

28-летний Тащи выступал за южнокорейский клуб с марта 2021 года. За это время в составе "Пхохан Стилерс" он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 голевые передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 275 тысяч евро

Отметим, что до переезда в Южную Корею Борис Тащи играл за "Черноморец", московское "Динамо", "Говерлу", "Штутгарт", чешскую "Зброевку", "Дуйсбург" и "Санкт-Паули".

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В статье: Борис Тащи Пхохан Стилерс (Южная Корея)
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