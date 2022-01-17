Корейский клуб прекратил сотрудничество с украинским игроком
Футболист выступал за южнокорейский клуб с марта 2021 года
Фото: Instagram
Украинский нападающий Борис Тащи покинул южнокорейский "Пхохан Стилерс". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
28-летний Тащи выступал за южнокорейский клуб с марта 2021 года. За это время в составе "Пхохан Стилерс" он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 голевые передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 275 тысяч евро
Отметим, что до переезда в Южную Корею Борис Тащи играл за "Черноморец", московское "Динамо", "Говерлу", "Штутгарт", чешскую "Зброевку", "Дуйсбург" и "Санкт-Паули".
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Источник:ФК Пхохан Стилерс
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