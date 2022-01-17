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Левченко: Лунин в Аяксе? Это большой риск, брать футболиста, который в 22 года не играет

Наши за границей
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(1 голосов)

Амстердамцы ищут кипера сразу под основу

Левченко: Лунин в Аяксе? Это большой риск, брать футболиста, который в 22 года не играет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о возможности трансфера украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина в амстердамский "Аякс".

"Я очень надеюсь, что этот трансфер состоится, хотя и считаю его маловероятным. Лунин сейчас практически не играет в "Реале", поэтому шанс его перехода в "Аякс" невелик. Для нидерландского клуба - это большой риск, брать в команду футболиста, который в 22 года не играет.

Команда рассматривает футболистов под основу. Говорят о вратаре "Бенфике" и других кандидатах. Хотя, для "Аякса" это мог бы быть хороший трансфер, так как Андрей до сих пор считается талантливым голкипером. Чем черт не шутит, " — сказал Левченко.

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В статье: Аякс (Амстердам) Евгений Левченко Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.01.2022 в 17:01
Он в Реале и в 42 не заиграет. У него выбора нет.
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Caballero (DC)
17.01.2022 в 16:48
Що значить "не грає"? Може його і в Зорю вже брати не можна? Лунін до Реала грав ого-го, інакше в Мадрид не взяли б. Буде в Аяксі грати.
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