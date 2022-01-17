Левченко: Лунин в Аяксе? Это большой риск, брать футболиста, который в 22 года не играет

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о возможности трансфера украинского голкипера " Реала " Андрея Лунина в амстердамский "Аякс".

"Я очень надеюсь, что этот трансфер состоится, хотя и считаю его маловероятным. Лунин сейчас практически не играет в "Реале", поэтому шанс его перехода в "Аякс" невелик. Для нидерландского клуба - это большой риск, брать в команду футболиста, который в 22 года не играет.

Команда рассматривает футболистов под основу. Говорят о вратаре "Бенфике" и других кандидатах. Хотя, для "Аякса" это мог бы быть хороший трансфер, так как Андрей до сих пор считается талантливым голкипером. Чем черт не шутит, " — сказал Левченко.