Левченко: Лунин в Аяксе? Это большой риск, брать футболиста, который в 22 года не играет
Амстердамцы ищут кипера сразу под основу
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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о возможности трансфера украинского голкипера "
"Я очень надеюсь, что этот трансфер состоится, хотя и считаю его маловероятным. Лунин сейчас практически не играет в "Реале", поэтому шанс его перехода в "Аякс" невелик. Для нидерландского клуба - это большой риск, брать в команду футболиста, который в 22 года не играет.
Команда рассматривает футболистов под основу. Говорят о вратаре "Бенфике" и других кандидатах. Хотя, для "Аякса" это мог бы быть хороший трансфер, так как Андрей до сих пор считается талантливым голкипером. Чем черт не шутит, " — сказал Левченко.
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