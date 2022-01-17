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"Позитивных сдвигов в игре не произошло, результаты не появились" - в Дженоа прокомментировали отставку Шевченко

Наши за границей
(2 голосов)

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"Позитивных сдвигов в игре не произошло, результаты не появились" - в Дженоа прокомментировали отставку Шевченко

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокомментировал отставку с поста главного тренера команды украинского специалиста Андрея Шевченко.

"У нас не было проблем с коммуникацией. Мы много общались с Шевченко. Но, к сожалению, позитивных сдвигов в нашей игре не произошло, а результаты, которые сейчас очень важны для нас, не появились.

Мы поняли, что у нас нет достаточно энергии для матча с "Фиорентиной". Поэтому пришлось принимать быстрое решение. Мы хотели быть честными с Шевченко. В данной ситуации, быстрое решение нам показалось оптимальным", — заявил Шпорс.

Напомним, что украинский наставник возглавил команду 7 ноября прошлого года, но с тех пор вместе со своими подопечными смог одержать лишь одну победу против "Салернитаны" в Кубке Италии со счетом 1:0.

В рамках Серии А "Дженоа" за два месяца завоевала всего три очка за девять матчей и опустилась на 19 место в Серии А. Сейчас от спасательной 17-й позиции команду отделяет пять зачетных пунктов.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (16)
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Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 19:16
От хорошей коммуникации результаты не появятся. Дети - могут, а результаты - нет.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 19:12
Типо нашего Миная
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0
0
kalan-86 (Анкара)
17.01.2022 в 18:48
Удачи Фиорентине сегодня!
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+2
-2
Федотов Артем (Харьков)
17.01.2022 в 18:47
там команда шлак.
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+3
-1
Дон Купер (Хмельницький)
17.01.2022 в 19:14
До приходу Шеви, вони не були безнадійними. Простий приклад: в Сампдорії, Спеції виграють всі, лише Шевченко зміг програти майже без шансів.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
17.01.2022 в 18:30
Лучше бы Дженоа потратила бабкт не на отступные Шеве, а на усиление состава:)) Хотя, мне думается, что люди просто через Шевченко отмыли бабло.
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+4
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
17.01.2022 в 18:39
oda1979 (Запорожье)100%!
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0
-1
Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 19:18
У людей это бизнес! У Дженоа, включая Шеву, уже 4 уволенных тренера на з/п сидят. Там "профи" знают, как с пользой бабки тратить
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
17.01.2022 в 18:27
Я хоть и не поклонник "тренерского таланта" Шевы, но надеюсь Дженоа будут иметь по полной до конца чемпионата...
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+6
-1
Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 19:19
Да им по... У ребят схемочки наработаны.
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0
0
avatar
vadooo (Слатино)
17.01.2022 в 18:26
Быстро его раскусили.
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+3
-1
Morphyk7 (Черновцы)
17.01.2022 в 18:18
Странно, что на профильном футбольном сайте выложили этот комментарий спустя 3 дня, а на обычных новостных он появился сразу
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+1
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
17.01.2022 в 18:13
Зачем вообще было этого физрука назначать?
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+3
-1
avatar
WuTаng (Київ)
17.01.2022 в 18:01
Его пригласили спасать Дженоа, а он пикировать начал. Да так, что пришлось отвалить 20 лямов и вернуть все как было Шева открывает людям глаза
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+4
-3
kalan-86 (Анкара)
17.01.2022 в 17:42
Удачи в серии Б-клоуны.
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+5
-1
Дон Купер (Хмельницький)
17.01.2022 в 19:06
Шевченко би їх туди вивів без питань. А так ще є шанси, хоч і примарні, залишитися в Серії А.
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0
-1


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