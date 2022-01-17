"Позитивных сдвигов в игре не произошло, результаты не появились" - в Дженоа прокомментировали отставку Шевченко

Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокомментировал отставку с поста главного тренера команды украинского специалиста Андрея Шевченко.

"У нас не было проблем с коммуникацией. Мы много общались с Шевченко. Но, к сожалению, позитивных сдвигов в нашей игре не произошло, а результаты, которые сейчас очень важны для нас, не появились. Мы поняли, что у нас нет достаточно энергии для матча с "Фиорентиной". Поэтому пришлось принимать быстрое решение. Мы хотели быть честными с Шевченко. В данной ситуации, быстрое решение нам показалось оптимальным", — заявил Шпорс.

Напомним, что украинский наставник возглавил команду 7 ноября прошлого года, но с тех пор вместе со своими подопечными смог одержать лишь одну победу против "Салернитаны" в Кубке Италии со счетом 1:0.

В рамках Серии А "Дженоа" за два месяца завоевала всего три очка за девять матчей и опустилась на 19 место в Серии А. Сейчас от спасательной 17-й позиции команду отделяет пять зачетных пунктов.