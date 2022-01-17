"Это полный бред" - Роксана Малиновская высказалась о новости про отсутствие вакцинации у Руслана
Однако уточнить информацию девушка не захотела
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Жена хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана опровергает информацию издания TuttoAtalanta о том, что украинский хавбек не получил разрешение участвовать в матче с "Интером",
"Удалите статью, это полный бред", – написала Роксана в комментариях к инстаграму Трибуны.
Однако на запрос журналистов она не стала детализировать информацию.
Напомним, что Малиновский уже пропустил игру с "Интером" (0:0) и, скорее всего, не сыграет и с "Лацио" 22 января.
При этом, никаких официальных сообщений, почему украинец не попадает в заявку, не поступало.
В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста.
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