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"Это полный бред" - Роксана Малиновская высказалась о новости про отсутствие вакцинации у Руслана

Наши за границей
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(1 голосов)

Однако уточнить информацию девушка не захотела

"Это полный бред" - Роксана Малиновская высказалась о новости про отсутствие вакцинации у Руслана

Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Новина українською

Жена хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана опровергает информацию издания TuttoAtalanta о том, что украинский хавбек не получил разрешение участвовать в матче с "Интером", потому что не вакцинирован.

"Удалите статью, это полный бред", – написала Роксана в комментариях к инстаграму Трибуны.

Однако на запрос журналистов она не стала детализировать информацию.

Напомним, что Малиновский уже пропустил игру с "Интером" (0:0) и, скорее всего, не сыграет и с "Лацио" 22 января.

При этом, никаких официальных сообщений, почему украинец не попадает в заявку, не поступало.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 19:14
После требования "удалите статью", просмотры посыпались даже от тех, кому вообще пофигу на Малиновского, Роксану, Атланту, Италию, и на вакцинацию в целом.Молодец, девочка: мастер пиара
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0
-1
Камонплей
17.01.2022 в 18:30
а нахіба писати в коментарях до московитського помийного репостера новини а не до туттаталанти?
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+1
0
Tasha19
17.01.2022 в 18:43
Походу, вона навіть не розібралася, що там першоджерело італійське.
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0
0
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vadooo (Слатино)
17.01.2022 в 18:23
Вычислили что сертификаты куплены.
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