"Это полный бред" - Роксана Малиновская высказалась о новости про отсутствие вакцинации у Руслана

Жена хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана опровергает информацию издания TuttoAtalanta о том, что украинский хавбек не получил разрешение участвовать в матче с "Интером", потому что не вакцинирован .

"Удалите статью, это полный бред", – написала Роксана в комментариях к инстаграму Трибуны.

Однако на запрос журналистов она не стала детализировать информацию.

Напомним, что Малиновский уже пропустил игру с "Интером" (0:0) и, скорее всего, не сыграет и с "Лацио" 22 января.

При этом, никаких официальных сообщений, почему украинец не попадает в заявку, не поступало.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста.