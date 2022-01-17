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Сабо: Шевченко был слишком уверен, что вытянет Дженоа. Получилось, наоборот, Дженоа потянул его вниз

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Йожеф Йожефович прокомментировал резонансную отставку

Сабо: Шевченко был слишком уверен, что вытянет Дженоа. Получилось, наоборот, Дженоа потянул его вниз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа".

"Он еще после поражения "Милану" говорил, что руководство "Джеона" должно принять решение, продолжать ли с ним сотрудничество. Значит, к такому решению он был готов.

Извините за выражение, но Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий "Дженоа" в такой сложной турнирной ситуации. Кто его заставлял туда идти? Зачем он пошел в команду, которая шла на 17-м месте? Я этого не понимаю. Увидев две игры "Дженоа", ужаснулся. С таким подбором игроков команде в Серии А делать нечего. Конечно, наверное, у Шевченко была надежда на трансферное окно, потому что надо было брать как минимум пять новых футболистов. Но в итоге мало кого взяли. В итоге с таким составом на что-то рассчитывать было сложно.

Но он, как говорится, сам виноват в этой ситуации. Видимо, после сборной и Евро Шевченко думал, что легко сможет и в клубе. Но надо не забывать, какое везение было у украинцев при выходе из группы. Я не утверждаю, что Шевченко не понимает в футболе. Понимает. Но для того, чтобы его понимали, нужны футболисты. Увы, с таким подбором игроков в "Дженоа" ему ничего не светило. Жаль.

Шевченко был слишком уверен, что вытянет "Дженоа". Получилось, наоборот, "Дженоа" потянул его вниз. Тем более, не будем забывать, какой сложный календарь был у команды — "Рома", "Аталанта", "Милан".

Не думаю, что Шевченко сейчас сразу пойдет тренировать другую команду или сборную Польши. Он отдохнет, проанализирует то, что случилось.

20 миллионов компенсация? Думаю, что Шевченко и так не бедный человек. Встретился с руководством клуба и они договорились. Может, клуб заплатит половину из этой суммы, договорятся", - сказал Сабо.

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В статье: Андрей Шевченко Йожеф Сабо Дженоа (Генуя)
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