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Коваленко получил одну из лучших оценок в матче против Милана

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(3 голосов)

Ассист украинца принес победу своей команде

Коваленко получил одну из лучших оценок в матче против Милана

Фото: acspezia.com

Новина українською

"Специя" в рамках поединка чемпионата Италии отправилась в гости к "Милану" и сумела вырвать победу в добавленное время (2:1).

В этом противостоянии украинский полузащитник Виктор Коваленко появился на поле, выйдя на замену на 80-й минуте. Украинец отметился победным ассистом на 95-й минуте. Также он сделал 7 касаний к мячу, 1 раз ударил в створ ворот, отдал 3 точных паса (точность 100%), сделал 1 ключевой пас, выиграл 1 верховую дуэль и сделал 1 вынос.

За свои действия на поле Коваленко получил 7.5 и 7.0 от SofaScore и WhoScored соответственно.

В нынешнем сезоне 25-летний украинец сыграл 15 матчей за "Специю", в которых забил 1 гол и выполнил 3 ассиста.

Коваленко получил одну из лучших оценок в матче против Милана - изображение 1

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В статье: Милан Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (3)
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zloyded (Киев)
18.01.2022 в 09:20
Один пас, вихід на 80-й хвилині і краща оцінка? Ну і "оціночники" там Чи-то кротівня своїх так вихваляє?
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0
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.01.2022 в 09:38
Голова чешется видать у тебя, здравый человек такое не написал бы!
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.01.2022 в 10:00
Истерика у человека, не тот Витя феерит) Витя из УПЛ тем временем ставит рекорды по годам с пенальти
0
0


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