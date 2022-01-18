Коваленко получил одну из лучших оценок в матче против Милана

"Специя" в рамках поединка чемпионата Италии отправилась в гости к "Милану" и сумела вырвать победу в добавленное время (2:1).

В этом противостоянии украинский полузащитник Виктор Коваленко появился на поле, выйдя на замену на 80-й минуте. Украинец отметился победным ассистом на 95-й минуте. Также он сделал 7 касаний к мячу, 1 раз ударил в створ ворот, отдал 3 точных паса (точность 100%), сделал 1 ключевой пас, выиграл 1 верховую дуэль и сделал 1 вынос.

За свои действия на поле Коваленко получил 7.5 и 7.0 от SofaScore и WhoScored соответственно.

В нынешнем сезоне 25-летний украинец сыграл 15 матчей за "Специю", в которых забил 1 гол и выполнил 3 ассиста.