Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

Футбол – штука весьма многогранная. Недавно в рубрике мы жаловались на судьбу Андрея Ярмоленко, который не получает достаточно игрового времени, появляясь на поле в конце поединков. Сегодня же приходится хвалить Виктора Коваленко… за проведенные в матче десять минут.

С учетом компенсированных у него было семнадцать минут чистого игрового времени, формально же по протоколу отыграл десять (появился на восьмидесятый). Не хотелось бы сбиваться на пафосные банальности, но как не использовать знаменитую фразу Юлия Цезаря "пришел, увидел, победил"?! В матче против "Милана" он отыграл наименьше времени среди игроков "Специи", а оценку получил одну из лучших. В его активе всего-навсего восемь ТТД, и два из них – это действия на обострение у чужих ворот. Однажды хорошо пробивал, заставляя голкипера "Милана" тянуть мяч из-под перекладины, другой раз – отдал зрячий голевой пас.

Для Виктора Коваленко это был один из лучших матчей сезона, несмотря на малое количество игрового времени / скриншот - InStat

Кроме того, у него два единоборства, из которых одно выиграно; одна обводка игрока на дриблинге, один подбор мяча. Он стал шестым футболистом "Специи" по показателю ожидаемых голов (xG), но лучшие по этому показателю дольше находились в игре.

С другой стороны, самым эффективным (рейтинг InStat 302) игроком "Специи" на "Джузеппе Меацца" стал Агудело (гол, две ключевые передачи, два заработанные на себе фолы, тринадцать единоборств, xG 0,68 – самый высокий показатель среди игроков "Специи"), что свидетельствует о не бездумном использовании Тьяго Моттой замен. Соперник доминировал, но тренер упрямо гнул свою линию, за что и получил награду. Эффективный выход Коваленко – не случайность, а логическое дополнение к контексту.

Его ассист – из категории зрячих, взвешенных, обдуманных. Бывают и другие. Например, как этот (на видео ниже) у Руслана Малиновского, когда украинец просто катнул партнеру мяч в центре поля, а тот дальше уже разобрался самостоятельно.

А вот то, что сделал Коваленко:

Нужно было побежать в эту контратаку, нужно было прочесть, что мяч может оказаться в свободной зоне перед ним, и нужно было так вырезать на партнера.

Чаще бы так…

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