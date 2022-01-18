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Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

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(5 голосов)

На случайность не похоже

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбол – штука весьма многогранная. Недавно в рубрике мы жаловались на судьбу Андрея Ярмоленко, который не получает достаточно игрового времени, появляясь на поле в конце поединков. Сегодня же приходится хвалить Виктора Коваленко… за проведенные в матче десять минут.

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С учетом компенсированных у него было семнадцать минут чистого игрового времени, формально же по протоколу отыграл десять (появился на восьмидесятый). Не хотелось бы сбиваться на пафосные банальности, но как не использовать знаменитую фразу Юлия Цезаря "пришел, увидел, победил"?! В матче против "Милана" он отыграл наименьше времени среди игроков "Специи", а оценку получил одну из лучших. В его активе всего-навсего восемь ТТД, и два из них – это действия на обострение у чужих ворот. Однажды хорошо пробивал, заставляя голкипера "Милана" тянуть мяч из-под перекладины, другой раз – отдал зрячий голевой пас.

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко - изображение 1

Для Виктора Коваленко это был один из лучших матчей сезона, несмотря на малое количество игрового времени / скриншот - InStat

Кроме того, у него два единоборства, из которых одно выиграно; одна обводка игрока на дриблинге, один подбор мяча. Он стал шестым футболистом "Специи" по показателю ожидаемых голов (xG), но лучшие по этому показателю дольше находились в игре.

С другой стороны, самым эффективным (рейтинг InStat 302) игроком "Специи" на "Джузеппе Меацца" стал Агудело (гол, две ключевые передачи, два заработанные на себе фолы, тринадцать единоборств, xG 0,68 – самый высокий показатель среди игроков "Специи"), что свидетельствует о не бездумном использовании Тьяго Моттой замен. Соперник доминировал, но тренер упрямо гнул свою линию, за что и получил награду. Эффективный выход Коваленко – не случайность, а логическое дополнение к контексту.

Его ассист – из категории зрячих, взвешенных, обдуманных. Бывают и другие. Например, как этот (на видео ниже) у Руслана Малиновского, когда украинец просто катнул партнеру мяч в центре поля, а тот дальше уже разобрался самостоятельно.

А вот то, что сделал Коваленко:

Нужно было побежать в эту контратаку, нужно было прочесть, что мяч может оказаться в свободной зоне перед ним, и нужно было так вырезать на партнера.

Чаще бы так…

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Комментарии (7)
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friday13 (Львів)
18.01.2022 в 12:30
такий робочий спеція виклалася на 101% і стрибнула вище голови. проте не варто оці надзусилля сприймати як ознаку майстерності чи класу. віктор, давай, треба прибавляти
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СашаXM (Хмельницкий)
18.01.2022 в 12:20
судья там герой а не Витя )
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.01.2022 в 12:02
Раз в год и Лунин играет, и Витя стреляет.
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+1
0
Kela (Одесса)
18.01.2022 в 11:31
поправьте второе видео, там Фиорентина - Дженоа
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0
-1
Kela (Одесса)
18.01.2022 в 11:29
Витя прибавляет, конкуренция в сборную не помешает
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+1
-1
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Brian Cohen (Днепр)
18.01.2022 в 11:15
...бездумне використання Тьяго Моттою" ))))
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0
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2.dc (Николаев)
18.01.2022 в 10:43
Сеня, недавно не МЫ жаловались, а ВЫ жаловались на "на судьбу Андрея Ярмоленко, который ...". ИМХО, не стоит развешивать "награды" направо и налево - это нивелирует их "стоимость". И потом - к чему примешивать сюда "математику" - герой это Герой, а не результат арифметических вычислений ... ;) К счастью, сегодня Вы не ошиблись, такое тоже бывает, хоть и не часто ... )))
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