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"Это шаг вперед для меня". Беленький - о своем трансфере в Динамо Тбилиси

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец рассказал, как состоялся переход в грузинский клуб

"Это шаг вперед для меня". Беленький - о своем трансфере в Динамо Тбилиси

Фото: ФК Динамо (Тбилиси)

Новина українською

Украинский футболист Станислав Беленький рассказал о своем переходе в "Динамо" Тбилиси.

"Со мной связался спортивный директор этого клуба и сказал, что они интересуются мной и предложил перейти к ним. На самом деле, я долго не думал и за дней десять мы этот вопрос закрыли.

Все-таки на данный момент "Динамо" (Тбилиси) для меня лучшее продолжение карьеры. Этот клуб с большой историей и амбициями. На первом месте всегда результат и я хотел бы себя здесь попробовать. Считаю, что это шаг вперед для меня.

В "Динамо" я перешел как свободный агент. У меня завершился контракт с "ДАКом". Я знал, что на меня там не рассчитывают, потому что ту них много легионеров и возможности вернуться туда не было. Поэтому мы приняли такое решение, что я иду в аренду на год в брестское "Динамо" и со временем у меня заканчивается контракт, поэтому буду двигаться дальше. Разошлись мирно, все в порядке", - сказал Беленький.

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В статье: Динамо (Тбилиси) Станислав Беленький
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Комментарии (1)
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Мрійник (Куп'янськ)
18.01.2022 в 13:02
Це два кроки назад! Жоден українець не заграв в Грузії
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