Левченко: Шевченко и Дженоа? Кто не рискует – тот не пьет шампанское

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера "Дженоа".

"Многие говорили, что было понятно, в какой клуб Шевченко идет, что команда находится в очень сложном положении. Я не знаю, какие были договоренности с Андреем касательно вливания инвестиций в команду. Но, насколько я понимаю, Миранчук и еще один футболист не пришли в "Дженоа".

Каждого тренера оценивают по результату. Если у тебя шесть поражений и три ничьи, то, о чем тут говорить. Я очень сожалею, что так получилось. На самом деле очень печально, потому что Андрей знал на какой он риск идет, принимая эту команду. Но, я думаю, что никто не ожидал, что такие результаты будут. И к тому же игра генуэзцев была не очень качественной. Обидно чуть-чуть. В моем понимании был большой риск, когда Шевченко подписывал с "Дженоа" контракт. С другой стороны, кто не рискует – тот не пьет шампанское. Поэтому нужно двигаться только вперед. Да, получился небольшой удар по самолюбию и имиджу Шевченко. Но, опять-таки, надеюсь, что следующую команду он будет выбирать более тщательно. И, надеюсь, что боссы следующего клуба будут к нему более лояльны. А не так, что через два месяца работы с командой будут отправлять в отставку.