Павелко: Увольнение Шевченко - не совсем правильное решение от руководства Дженоа

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение по поводу увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа" .

"Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить систему в команде, нужно время и терпение. С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украины показывала с 2019 по 2021 годы", — сказал Павелко.

Напомним, что украинский наставник возглавил команду 7 ноября прошлого года, но с тех пор вместе со своими подопечными смог одержать лишь одну победу против "Салернитаны" в Кубке Италии со счетом 1:0.

В рамках Серии А "Дженоа" за два месяца завоевала всего три очка за девять матчей и опустилась на 19 место в Серии А. Сейчас от спасательной 17-й позиции команду отделяет пять зачетных пунктов.