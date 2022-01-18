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Павелко: Увольнение Шевченко - не совсем правильное решение от руководства Дженоа

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Глава УАФ говорит, что тренеру нужно было дать время и приводит в пример сборную Украины

Павелко: Увольнение Шевченко - не совсем правильное решение от руководства Дженоа

Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение по поводу увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа".

"Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить систему в команде, нужно время и терпение. С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украины показывала с 2019 по 2021 годы", — сказал Павелко.

Напомним, что украинский наставник возглавил команду 7 ноября прошлого года, но с тех пор вместе со своими подопечными смог одержать лишь одну победу против "Салернитаны" в Кубке Италии со счетом 1:0.

В рамках Серии А "Дженоа" за два месяца завоевала всего три очка за девять матчей и опустилась на 19 место в Серии А. Сейчас от спасательной 17-й позиции команду отделяет пять зачетных пунктов.

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Павелко Дженоа (Генуя)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.01.2022 в 19:34
Согласен, надо было даже не брать.
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+1
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Виктор 2209 (Мехико)
18.01.2022 в 19:23
В Италии за это время Дженоа будет в серии С)))
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+2
0
Sazan73
18.01.2022 в 19:03
Это ему не Украина , где можно год два три мурыжить!!!!
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.01.2022 в 19:00
Финтифлюшки
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0
0
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 18:52
дурнику....
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0
0


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