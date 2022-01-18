Дженоа не будет выплачивать 20 млн евро тренерскому штабу Шевченко. Украинец остается на контракте
Итальянские схематозы
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Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.
Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Годовая зарплата Шевченко – 2,3 млн евро, всего штаба – 7 млн евро.
Он уже третий такой тренер, который имеет действующее соглашение с "Дженоа", после Давиде Баллардини и Роландо Марана.
Напомним, что "Дженоа" все еще остается без главного тренера. Итальянские СМИ пишут о том, что клуб не смог договориться с Бруно Лаббадиа и Руди Гарсией.
Команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Серии А.
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