Дженоа не будет выплачивать 20 млн евро тренерскому штабу Шевченко. Украинец остается на контракте

" Дженоа " не будет выплачивать компенсацию в размере 20 млн евро тренерскому штабу Андрею Шевченко, которого руководство недавно отправило в отставку. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.

Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Годовая зарплата Шевченко – 2,3 млн евро, всего штаба – 7 млн евро.

Он уже третий такой тренер, который имеет действующее соглашение с "Дженоа", после Давиде Баллардини и Роландо Марана.

Напомним, что "Дженоа" все еще остается без главного тренера. Итальянские СМИ пишут о том, что клуб не смог договориться с Бруно Лаббадиа и Руди Гарсией.

Команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Серии А.