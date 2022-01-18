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Дженоа не будет выплачивать 20 млн евро тренерскому штабу Шевченко. Украинец остается на контракте

Наши за границей
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(3 голосов)

Итальянские схематозы

Дженоа не будет выплачивать 20 млн евро тренерскому штабу Шевченко. Украинец остается на контракте

instagram.com/genoacfcofficial

Новина українською

"Дженоа" не будет выплачивать компенсацию в размере 20 млн евро тренерскому штабу Андрею Шевченко, которого руководство недавно отправило в отставку. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.

Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Годовая зарплата Шевченко – 2,3 млн евро, всего штаба – 7 млн евро.

Он уже третий такой тренер, который имеет действующее соглашение с "Дженоа", после Давиде Баллардини и Роландо Марана.

Напомним, что "Дженоа" все еще остается без главного тренера. Итальянские СМИ пишут о том, что клуб не смог договориться с Бруно Лаббадиа и Руди Гарсией.

Команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Игорь Бурбас
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Комментарии (9)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.01.2022 в 00:54
Де б таку роботу знайти?..))
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Динамо-машина (Киев)
19.01.2022 в 00:51
Интересно. То есть А.Н. получает зарплату, но они могут в любой момент его напрячь, так как он на контракте. Например возглавить ю-15. Естественно Шева с малолетками работать не будет и забьёт на работу. А у Дженоа будет возможность разорвать контракт без компенсации. Хитро.
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Serega1111 (Киев)
19.01.2022 в 00:29
Весьма удобно - в любой момент можно сказать "Извини, дорогой, погорячились, без тебя никак"
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alex.belogubko (одесса)
19.01.2022 в 00:16
и что Шева дал согласие--выперли а теперь извеняйте
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0
0
dalexx (Украина)
19.01.2022 в 00:16
А шо так можно?)
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+1
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Vano1986 (Львів)
19.01.2022 в 00:09
Десь там, напевно, податкова за ними плаче
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0
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Cтепний воїн (Дике поле)
19.01.2022 в 00:04
Так вот почему у них так много тренеров остаются на контракте...Дженоа помойка наглая желаю тебе серию С
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-2
clear (Haifa)
19.01.2022 в 00:16
Обычная схема для всей Италии. Даже Топ-клубов. Лучано Спаллетти два года сидел дома на крупном контракте с "Интером". В это время его пытался подписать "Милан", предлагая явно меньшую зарплату, но он не сумел договориться с "Интером" о дополнении и остался дома.
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Cтепний воїн (Дике поле)
19.01.2022 в 00:34
обычная схема держать три тренера на зарплате? в то время как команда сидит без тренера и уже никто в здравом уме не хочет туда идти?
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