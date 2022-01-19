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Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона при Фергюсоне

Наши за границей
(1 голосов)

Причины отсутствия украинца неизвестны

Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона при Фергюсоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19 января исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон провел свою первую тренировку в новом качестве.

В данной тренировке не принимали участие 4 игрока основного состава, в том числе и украинец Виталий Миколенко. Причины отсутствия украинца неизвестны.

Ранее Миколенко отыграл 90 минут против "Норвича" (1:2) в АПЛ и 120 – с "Халлом" (3:2) в Кубке Англии.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
LiverpoolWorld

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 18:58
Може злякався появи такої відомої людини?
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-1


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