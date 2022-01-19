Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона при Фергюсоне
Причины отсутствия украинца неизвестны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19 января исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон провел свою первую тренировку
В данной тренировке не принимали участие 4 игрока основного состава, в том числе и украинец Виталий Миколенко. Причины отсутствия украинца неизвестны.
Ранее Миколенко отыграл 90 минут против "Норвича" (1:2) в АПЛ и 120 – с "Халлом" (3:2) в Кубке Англии.
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Источник:LiverpoolWorld
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 18:58
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