Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона при Фергюсоне

19 января исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон провел свою первую тренировку в новом качестве .

В данной тренировке не принимали участие 4 игрока основного состава, в том числе и украинец Виталий Миколенко. Причины отсутствия украинца неизвестны.

Ранее Миколенко отыграл 90 минут против "Норвича" (1:2) в АПЛ и 120 – с "Халлом" (3:2) в Кубке Англии.