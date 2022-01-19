  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ: Шевченко стал главным кандидатом на пост тренера сборной Польши
В тренде

СМИ: Шевченко стал главным кандидатом на пост тренера сборной Польши

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Адам Навалка отказался принять команду

СМИ: Шевченко стал главным кандидатом на пост тренера сборной Польши

Новина українською

Польский футбольный союз, который после ухода Пауло Соузы подыскивает нового главного тренера для национальной команды, сегодня (19 января) провел совещание, на котором обсуждался данный вопрос.

Главным претендентом считался Адам Навалка, которого могли назначить уже сегодня, отказался вернуться в сборную, которая продолжает пребывать без главного тренера.

Таким образом, как сообщает ресурс Przegląd Sportowy, местная федерация вернулась к варианту с Андреем Шевченко, который теперь является основным кандидатом на должность, и с которым снова вступили в переговоры.

Также в пользу такого выбора говорит и тот факт, что Шевченко уже не занят в "Дженоа".

Отмечается, что Шевченко связан контрактом с "грифонами" до лета 2024 года, поэтому всем сторонам нужно прийти к соглашению для смены места работы украинца.

Напомним, что о возможной работе украинского специалиста в сборной Польше СМИ писали и раньше, однако местные футбольные функционеры все опровергали.

Андрей Шевченко был уволен с должности главного тренера "Дженоа" 15 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Przeglad Sportowy

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
19.01.2022 в 22:21
«Ееее пшепрашам значіт» зазвучить на польському телебаченні
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 22:18
На посаду може і призначать, але полякам не допоможе.
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.01.2022 в 22:21
Камон. Їм з козлобородими грати
Ответить
0
-1
Pianist (Киев)
19.01.2022 в 22:08
Ещё одну команду угробит.
Ответить
+2
-1
magnum power (БОМЖ)
19.01.2022 в 22:05
перед матчем поляків із запоребриковими такі чутки можуть лише насторожувати.
Ответить
+1
0
Bandura (Klagenfurt)
19.01.2022 в 21:48
цікаво тільки що самі поляки про це ні сном ні духом…на головних сайтах Шевченко в контексті тренера збірної не згадувався жодного разу…
Ответить
+2
-1
Lion Killer (Львів)
19.01.2022 в 22:10
Ви де ті сайти шукали?) Купа матеріалів на польських ресурсах про Шевченка. Так само багато різних коментарів ВІП осіб в соцмережах
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
19.01.2022 в 21:47
З центра поля головне щоб показав як рашистам забивати.Точно візьмуть)
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 21:43
Верняк возглавит сб. Польши!
Ответить
0
0
Zonder (Днепр)
19.01.2022 в 21:37
Утопит поляков
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...