СМИ: Шевченко стал главным кандидатом на пост тренера сборной Польши

Польский футбольный союз, который после ухода Пауло Соузы подыскивает нового главного тренера для национальной команды, сегодня (19 января) провел совещание, на котором обсуждался данный вопрос.

Главным претендентом считался Адам Навалка, которого могли назначить уже сегодня, отказался вернуться в сборную, которая продолжает пребывать без главного тренера.

Таким образом, как сообщает ресурс Przegląd Sportowy, местная федерация вернулась к варианту с Андреем Шевченко, который теперь является основным кандидатом на должность, и с которым снова вступили в переговоры.

Также в пользу такого выбора говорит и тот факт, что Шевченко уже не занят в "Дженоа".

Отмечается, что Шевченко связан контрактом с "грифонами" до лета 2024 года, поэтому всем сторонам нужно прийти к соглашению для смены места работы украинца.

Напомним, что о возможной работе украинского специалиста в сборной Польше СМИ писали и раньше, однако местные футбольные функционеры все опровергали.

Андрей Шевченко был уволен с должности главного тренера "Дженоа" 15 января.