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Вернидуб: За 3-е место в группе ЛЧ получил самые большие премиальные в своей карьере

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Также тренер рассказал о своем новом контракте с Шерифом

Вернидуб: За 3-е место в группе ЛЧ получил самые большие премиальные в своей карьере

shakhtar.com

Новина українською

Украинский наставник"Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о премиальных и своем новом контракте с клубом.

– Премиальные, которые вы получили за 3-е место в группе ЛЧ, самые большие в вашей карьере?

– Да, самые большие. Не с чем сравнивать. Таких премиальных у меня не было никогда. Рад и счастлив. Благодарен президенту клуба и генеральному директору, что они отнеслись так. Хотя, честно говоря, у меня в контракте вообще не были оговорены бонусы.

Единственное, что было – если проходим в евротурнир – ЛЧ или ЛЕ – будет повышение зарплаты. Поэтому респект и уважение таким людям. Они поступили очень сильно.

Когда они сказали:"Может, продлим контракт?" – я даже не задумывался, вопросов нет. Сказали:"Только скажите, какую вы хотите зарплату?" Я ответил:"Вы и так уже поступили". Они:"Нет-нет", пошли навстречу, опять увеличивают. Это их право. Как могу отказаться? Хочется еще больше работать.

Контракт до конца 2024-го. Ну, контракт – это такое. Я сказал, что если не будет получаться или поступит предложение. У нас джентельменское соглашение. Клаусула небольшая, где-то полмиллиона.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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