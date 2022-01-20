Sport.pl: Шевченко хочет зарплату порядка 3 млн евро в год. Контракт с Польшей маловероятен
Поляки не потянут финансовые запросы Андрея Николаевича
Польское издание Przegląd Sportowy сообщило о том, что украинский специалист Андрей Шевченко снова стал
Польский футбольный союз изначально хотел назначить Адама Навалку, но тот отказался от данного предложения, после чего функционеры местной федерации снова вернулись к варианту с Шевченко.
Впрочем, чуть позже польский ресурс Sport.pl опроверг данную информацию.
Как сообщает издание, ссылаясь на источники в окружении Шевченко, украинский тренер согласился бы возглавить сборную Польшу при зарплате в 3 млн евро в год. Это более чем в 3 раза больше, чем получал бывший тренер Польши Паулу Соуза (850 тысяч евро; самый крупный контракт для тренеров Кадры).
И так как польская федерация не потянет такую сумму, журналисты считают, что приход Шевченко в Польшу фактически невозможен.
Напомним, что Польша сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- СМИ: Шевченко стал главным кандидатом на пост тренера сборной Польши
- Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии за групповое изнасилование
- Металлист предлагает 1,3 млн евро за форварда бразильской Витории
- Дело уже даже не в тесте на COVID-19. Малиновский пропустит несколько матчей
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО