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Sport.pl: Шевченко хочет зарплату порядка 3 млн евро в год. Контракт с Польшей маловероятен

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(1 голосов)

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Sport.pl: Шевченко хочет зарплату порядка 3 млн евро в год. Контракт с Польшей маловероятен

Новина українською

Польское издание Przegląd Sportowy сообщило о том, что украинский специалист Андрей Шевченко снова стал главным претендентом на пост главного тренера сборной Польши.

Польский футбольный союз изначально хотел назначить Адама Навалку, но тот отказался от данного предложения, после чего функционеры местной федерации снова вернулись к варианту с Шевченко.

Впрочем, чуть позже польский ресурс Sport.pl опроверг данную информацию.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники в окружении Шевченко, украинский тренер согласился бы возглавить сборную Польшу при зарплате в 3 млн евро в год. Это более чем в 3 раза больше, чем получал бывший тренер Польши Паулу Соуза (850 тысяч евро; самый крупный контракт для тренеров Кадры).

И так как польская федерация не потянет такую сумму, журналисты считают, что приход Шевченко в Польшу фактически невозможен.

Напомним, что Польша сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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В статье: Андрей Шевченко Польша
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Источник:
sport.pl

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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
20.01.2022 в 00:42
Піжон! Щаслива випадковість що в поляків випав тренер. Пр***в все що можна в Дженоа і вирішив підняти зарплатну планку з 2 до 3 лямів. Як же ж це шкурно!
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.01.2022 в 00:38
Шева, как для своих тренерских способностей, пускай сначала докажет что он может то, чего он хочет.
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