Sport.pl: Шевченко хочет зарплату порядка 3 млн евро в год. Контракт с Польшей маловероятен

Польское издание Przegląd Sportowy сообщило о том, что украинский специалист Андрей Шевченко снова стал главным претендентом на пост главного тренера сборной Польши .

Польский футбольный союз изначально хотел назначить Адама Навалку, но тот отказался от данного предложения, после чего функционеры местной федерации снова вернулись к варианту с Шевченко.

Впрочем, чуть позже польский ресурс Sport.pl опроверг данную информацию.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники в окружении Шевченко, украинский тренер согласился бы возглавить сборную Польшу при зарплате в 3 млн евро в год. Это более чем в 3 раза больше, чем получал бывший тренер Польши Паулу Соуза (850 тысяч евро; самый крупный контракт для тренеров Кадры).

И так как польская федерация не потянет такую сумму, журналисты считают, что приход Шевченко в Польшу фактически невозможен.

Напомним, что Польша сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022.