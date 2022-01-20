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Костышин определился с тренерским штабом в казахстанском клубе

Наши за границей
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Украинский специалист попробует свои силы за рубежом

Костышин определился с тренерским штабом в казахстанском клубе

Фото: instagram.com/fcaqsu

Новина українською

17 января украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта элитного дивизиона Казахстана - "Аксу" из Павлодара.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в тренерский штаб "Аксу" вошли еще два украинца: ассистентом Костышина будет Виктор Уляницкий, минувшей осенью тренировавший "Викторию" из Второй лиги, а Андрей Федоренко будет отвечать за подготовку вратарей, раньше он это делал в ковалевском "Колосе" (U-19).

Также в тренерский штаб Костышина войдет один местный специалист - Сергей Якушин, который ранее входил в штаб "Экибастуза"

Отмечается, что Костышин подписал с казахским клубом контракт на два года.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta-Ratings

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