Костышин определился с тренерским штабом в казахстанском клубе
Украинский специалист попробует свои силы за рубежом
Фото: instagram.com/fcaqsu
17 января украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта элитного дивизиона Казахстана - "Аксу" из Павлодара.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в тренерский штаб "Аксу" вошли еще два украинца: ассистентом Костышина будет Виктор Уляницкий, минувшей осенью тренировавший "Викторию" из Второй лиги, а Андрей Федоренко будет отвечать за подготовку вратарей, раньше он это делал в ковалевском "Колосе" (U-19).
Также в тренерский штаб Костышина войдет один местный специалист - Сергей Якушин, который ранее входил в штаб "Экибастуза"
Отмечается, что Костышин подписал с казахским клубом контракт на два года.
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