Костышин определился с тренерским штабом в казахстанском клубе

17 января украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта элитного дивизиона Казахстана - "Аксу" из Павлодара.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в тренерский штаб "Аксу" вошли еще два украинца: ассистентом Костышина будет Виктор Уляницкий, минувшей осенью тренировавший "Викторию" из Второй лиги, а Андрей Федоренко будет отвечать за подготовку вратарей, раньше он это делал в ковалевском "Колосе" (U-19).

Также в тренерский штаб Костышина войдет один местный специалист - Сергей Якушин, который ранее входил в штаб "Экибастуза"

Отмечается, что Костышин подписал с казахским клубом контракт на два года.