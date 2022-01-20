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Украинский форвард стал игроком карагандинского Шахтера

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Украинец сменил клубную прописку

Украинский форвард стал игроком карагандинского Шахтера

Фото: instagram.com/shakhterfc

Новина українською

Украинский нападающий Николай Ковталюк официально стал игроком карагандинского "Шахтера".

О сроках соглашения с 26-летним украинцем не разглашается.

Ковталюк перебрался в команду из уральского "Акжайыка". Первым его профессиональным клубом была "Полтава". Также в его послужном списке были украинские "Колос", "Карпаты", "Ильичевец", "Арсенал", грузинские "Динамо", "Дила", "Колхети" и корейский "Аньянг".

В прошлом сезоне Ковталюк забил за "Акжайык" 7 мячей.

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В статье: Николай Ковталюк Шахтер (Караганда)
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