Украинский форвард стал игроком карагандинского Шахтера
Украинец сменил клубную прописку
Фото: instagram.com/shakhterfc
Украинский нападающий Николай Ковталюк официально стал игроком карагандинского "Шахтера".
О сроках соглашения с 26-летним украинцем не разглашается.
Ковталюк перебрался в команду из уральского "Акжайыка". Первым его профессиональным клубом была "Полтава". Также в его послужном списке были украинские "Колос", "Карпаты", "Ильичевец", "Арсенал", грузинские "Динамо", "Дила", "Колхети" и корейский "Аньянг".
В прошлом сезоне Ковталюк забил за "Акжайык" 7 мячей.
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Источник:Шахтер Караганда
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