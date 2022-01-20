Украинский форвард стал игроком карагандинского Шахтера

Украинский нападающий Николай Ковталюк официально стал игроком карагандинского "Шахтера".

О сроках соглашения с 26-летним украинцем не разглашается.

Ковталюк перебрался в команду из уральского "Акжайыка". Первым его профессиональным клубом была "Полтава". Также в его послужном списке были украинские "Колос", "Карпаты", "Ильичевец", "Арсенал", грузинские "Динамо", "Дила", "Колхети" и корейский "Аньянг".

В прошлом сезоне Ковталюк забил за "Акжайык" 7 мячей.